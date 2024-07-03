Бизнесмена Шефлера признали экстремистом и изъяли водочные заводы

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Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру о признании его деятельности экстремистской. Об этом говорится в судебном иске, передает «Интерфакс».
Шефлер являлся владельцем водочных брендов «Московская» и «Столичная», также ему принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. Согласно информации Генпрокуратуры, Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинских боевиков и ведет информационную поддержку Украины.
По этим причинам его деятельность была признана экстремистской. Уточняется, что часть активов бизнесмена находится на территории РФ. Генпрокуратура также попросила суд наложить арест на денежные средства Шефлера.
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