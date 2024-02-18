Global Times: Поддержка Украины со стороны Запада стала крайне ненадёжной

Украинские власти сейчас не только не могут строить какие-то планы на длительную перспективу, но не способны предсказать даже то, что может произойти в ближайшие две недели. Такая ситуация сложилась из-за того, что американский Конгресс до сих пор не принял решения по выделению Киеву очередного пакета помощи.