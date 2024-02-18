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Поддержка режима Зеленского со стороны западных союзников в последнее время стала крайне ненадёжной. Однако она может ещё более ослабнуть.
Авторы материала не исключают, что решение о предоставлении очередного пакета финансовой помощи Киеву в конце концов преодолеет сопротивление Конгресса. Однако в целом ситуация с поддержкой Украины стала крайне ненадёжной. Эта нестабильность и неопределённость в конечном итоге распространяется на общее положение, что ослабляет уверенность и долгосрочные ожидания Киева и укрепляет моральный дух России, заключают авторы статьи.
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