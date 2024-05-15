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Бизнесу в РФ предсказали трудности из-за предложения Путина

РБК: бизнес ждут трудности из-за предложенной налоговой амнистии
15 мая 2024, 11:06
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин предсказал, что из-за предложения президента РФ Владимира Путина, внедрение налоговой амнистии для раздробленных бизнесов будет сопровождаться отсутствием ясных критериев и стимулирования компаний. Об этом пишет РБК.
В феврале президент РФ поручил кабинету министров рассмотреть вопрос введения амнистии для небольших компаний, которые использовали схемы налоговой оптимизации, в том числе дробили бизнес для ухода от налогов. По словам Путина, для этих предпринимателей пересчетов налогов и штрафов не будет.

Эксперты отметили, что исполнение этой инициативы будет сопровождаться трудностями. По их мнению, необходимо создать стимулы для предпринимателей, чтобы налоговое законодательство соблюдалось.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в ряде российских регионов. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

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#рф
Подмосковные студенты смогут пройти Школы вожатых в регионе
15 мая 2024, 12:04

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Школу вожатых в Подмосковье пройдут 350 студентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Студенты педагогического института уже прошли специальные тренинги и семинары.

«Первая смена в Подмосковье стартует уже с 26 мая и у нас в регионе будет работать более 100 детских лагерей. Для работы в детских лагерях мы подготовили более 350 вожатых, которые уже заканчивают свое обучение.В программе для молодых педагогов предусмотрены все необходимые знания — от безопасности до педагогики. Только после комплексной подготовки они могут приступить к работе в детском лагере», — поделилась первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Выпускной экзамен вожатые буду4т сдавать 25 мая в оздоровительном центре «Литвиново».

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#детские лагеря
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Расписание электричек МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится 17-19 мая
15 мая 2024, 11:36

Фото: пресс-служба МИДИ МО

График движения пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений, а также курсирующих по МЦД-4, изменится с вечера 17 до утра 18 мая и с вечера 18 до утра 19 мая из-за работ на станции Очаково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«На станции Очаково будет проводиться капитальный ремонт стрелочных переводов. В связи с этим на период с 22:35 до 08:35 17-18 и 18-19 мая на участке между станциями Поклонная и Солнечная будет закрыт первый главный путь из Москвы, что скажется на движении электричек», — говорится в сообщении.
В частности, в указанный период некоторые электрички будут делать меньше остановок, некоторые проследуют по укороченным маршрутом, а некоторые электропоезда отменят. Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте ЦППК или с помощью мобильного приложения компании.

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#мцд-4
#расписание
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Подмосковные студенты стали призерами турнира по автомобильному многоборью
15 мая 2024, 11:33

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты Подмосковья приняли участие в соревнованиях по автомобильному многоборью. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования проводились в три этапа: теория, практика в выявлении дефектов и фигурное вождение.

«Участники демонстрировали мастерство управления автомобилем, точность выполнения маневров и скорость реакции. По итогам всех испытаний победу одержал студент Чеховского техникума Евгений Ходань, на втором месте — Илья Фадеев из Воскресенского колледжа. Замкнул тройку лидеров Иван Жуков из Автомобильно-дорожного колледжа из Бронниц», — поделились в министерстве.

​Победители и призеры соревнований получили грамоты и памятные подарки от партнеров соревнований.

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#автомобиль
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В Серпухове проведут всероссийскую акцию «Особенности национальной уборки»
15 мая 2024, 10:52

Фото: пресс-служба проекта «Особенности национальной уборки»проекта

26 мая 2024 года на территории городского пляжа городского округа Серпухов состоится Всероссийская экологическая акция «Особенности национальной уборки». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Участие в акции примет председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы Российской Федерации Д.Н. Кобылкина.

«Акция «Особенности национальной уборки» призвана сплотить жителей страны вокруг общей темы сохранения природы и одновременно показать уникальность каждого региона. Основными целями проекта являются экологическое просвещение граждан, воспитание культуры бережного отношения к природе, оценка экологической активности населения, воспитание экологического патриотизма, формирование экологических традиций», - подчеркнули в пресс-службе.
В программе экологической акции предусмотрены активности, связанные с местными традициями и национальными особенностями конкретного региона.

Начало акции 26 мая в 11:00.

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#серпухов
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Стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов
«РИА Новости»: кадровик Минобороны Кузнецов купил советскую «Волгу» и участок
15 мая 2024, 10:51

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль бизнес-класса «Волга», 15 соток земли и долю в квартире. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным деклараций, Кузнецов со своей супругой в период с 2015 по 2019 год приобрели две машины, а также участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров и квартиру. За 2016 год семейная пара обзавелась второй квартирой, но при этом первой жилплощади в декларации уже не было.

Еще через год Кузнецовы купили второй автомобиль — Audi A7, в 2018 году он также не значился в декларации. После чего было куплено два земельных участка в 1,5 тысячи кв. метров каждый.

Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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#минобороны
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Супруги из Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни более 28 тыс. раз
15 мая 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные супружеские пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, уже более 28 тыс. раз получили единовременную выплату в честь юбилея совместной жизни. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Выплату можно оформить на региональном портале госуслуг. Единовременное пособие мужу и жене к юбилеям их совместной жизни назначается одному из супругов. Размер пособия зависит от юбилея и составляет от 5 тыс. до 9 тыс. рублей», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что подать заявку могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. К последующим юбилеям выплаты будут назначать в беззаявительном порядке. Деньги поступят по указанным в заявлении реквизитам. При этом выплата не зависит от уровня дохода семьи.

Чтобы оформить выплату, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить соответствующие документы.

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Подмосковные ветеринары спасли сбитую машиной собаку
15 мая 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Собаке, попавшей под машину, вернули возможность ходить врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служа министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Когда собаку доставили в клинику, ветеринары увидели, что она не опирается на заднюю правую лапу. Рентген показал оскольчатый перелом берцовых костей.

«Врачи приняли решение провести остеосинтез — хирургическую операцию по репозиции костных отломков при помощи фиксирующих конструкций. Благодаря высокой квалификации ветеринарных врачей и техническому оснащению клиники операция прошла успешно», — говорится в сообщении.
Сейчас собака проходит послеоперационное лечение и идёт на поправку.

Ранее сообщалось, что специалисты Можайской ветеринарной станции исправили аномалию клюва у четырёхмесячного волнистого попугайчика.

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#ветеринары
#собака
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В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»
15 мая 2024, 10:25

Фото: istockphoto / Sergey Kuznetsov

Порядка 4000 саженцев сосны высадили под Звенигородом. Об этом сообщила пресс-служба фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Акция приурочена к 10-летию Олимпийских игр в Сочи и получила название «Лес Легкова» в честь юбилея его победы на Олимпиаде.

«Еще зимой на Гонке Легкова родилась идея провести по весне экологическую
акцию по посадке леса. Лес для спортсменов, особенно для лыжников и биатлонистов — наш второй дом. Здесь мы тренируемся и соревнуемся, проводим большую часть своей жизни», — подчеркнул олимпийский чемпион Александр Легков.

В акции принимали участие экологи, волонтеры, лесники, именитые лыжники и биатлонисты. кроме этого, пустырь на котором были высажены деревья образовался после санитарной вырубки деревьев.

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Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин посоветовал, что делать с замёрзшими растениями
15 мая 2024, 10:15

Фото: Istockphoto / Valeriy_G

Пострадали от заморозков растения необходимо обрезать и обильно полить, чтобы восстановить их здоровье. Такой совет дал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Начало мая в регионе было значительно холоднее нормы, по ночам не раз фиксировались отрицательные температуры.
«Растения с хрупкими и нежными стеблями или листьями больше других подвержены повреждениям при заморозках. Следует обрезать их повреждённые части, удалить все замороженные листья и стебли, чтобы ускорить процесс восстановления. При этом важно не повредить здоровые части растений», – сказал Чаплин РИА Новости.
После обрезки растения следует обильно полить, чтобы восстановить уровень влаги в почве. Заморозки могут привести к обезвоживанию растений, поэтому правильный полив – неотъемлемый компонент ухода, пояснил депутат.
«Кроме того, растениям необходима дополнительная защита от будущих заморозков. Можно использовать специальные материалы для укрытия. Это поможет сохранить тепло. Наконец, растения нуждаются в достаточном питании. Использование удобрений, богатых азотом и другими элементами поможет восстановить их здоровье», – отметил Чаплин.
Вместе с тем, по мнению метеорологов, период заморозков в Московском регионе этой весной уже завершён. А к середине недели ожидается существенное потепление: воздух в дневные часы прогреется до 20°С.

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#госдума
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