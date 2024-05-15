Бизнесу в РФ предсказали трудности из-за предложения Путина

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Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин предсказал, что из-за предложения президента РФ Владимира Путина, внедрение налоговой амнистии для раздробленных бизнесов будет сопровождаться отсутствием ясных критериев и стимулирования компаний. Об этом пишет РБК.
В феврале президент РФ поручил кабинету министров рассмотреть вопрос введения амнистии для небольших компаний, которые использовали схемы налоговой оптимизации, в том числе дробили бизнес для ухода от налогов. По словам Путина, для этих предпринимателей пересчетов налогов и штрафов не будет.
Эксперты отметили, что исполнение этой инициативы будет сопровождаться трудностями. По их мнению, необходимо создать стимулы для предпринимателей, чтобы налоговое законодательство соблюдалось.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в ряде российских регионов. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.
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Эксперты отметили, что исполнение этой инициативы будет сопровождаться трудностями. По их мнению, необходимо создать стимулы для предпринимателей, чтобы налоговое законодательство соблюдалось.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в ряде российских регионов. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.
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Дарья Осипова