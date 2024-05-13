Путин провел совещание Совбеза России с новым секретарем Сергеем Шойгу

Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На совещании присутствовал экс-министр обороны Сергей Шойгу, который в настоящее время назначен секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева.
Темой совещания, по информации пресс-службы Кремля, стало «выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве».
Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Сергей Шойгу будет курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако руководить ею не будет. О том, какие еще кадровые перестановки произошли в правительстве, читайте в материале Радио 1».
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Темой совещания, по информации пресс-службы Кремля, стало «выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве».
Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Сергей Шойгу будет курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако руководить ею не будет. О том, какие еще кадровые перестановки произошли в правительстве, читайте в материале Радио 1».
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Анастасия Хохлова