Мэр Новокузнецка Ильин принял участие в крещенских купаниях
Мэр Новокузнецка Денис Ильин несмотря на лютый мороз в Кемеровской области принял участие в традиционных купаниях на Крещение.
По словам главы города, все проходит организованно и с соблюдением мер безопасности. В прорубь минувшей ночью окунулись по меньшей мере 800 человек.
«Эта традиция объединяет многих жителей города. Я не исключение — каждый год окунаюсь в воду», — приводит VSE42.RU слова Ильина.
Он уточнил, что в Новокузнецке оборудовали специальные купели, где присутствуют сотрудники экстренных служб.
Тем временем в Кемерове в освященных иорданях на Красном озере и на Притомском проспекте совершили порядка 900 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кемерова, пишет «Сiбдепо».
«Организаторы тщательно подготовились к событию, чтобы обеспечить безопасность. На двух городских площадках за порядком следят спасатели и полиция, а в режиме ожидания дежурят бригады скорой медицинской помощи», — говорится в материале.
Отмечается, что крещенские купели будут открыты до 20:00 19 января.