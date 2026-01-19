Мэр Новокузнецка Ильин принял участие в крещенских купаниях

19 января 2026, 12:12

Фото: iStock/Cavan Images

Мэр Новокузнецка Денис Ильин несмотря на лютый мороз в Кемеровской области принял участие в традиционных купаниях на Крещение.





По словам главы города, все проходит организованно и с соблюдением мер безопасности. В прорубь минувшей ночью окунулись по меньшей мере 800 человек.





«Эта традиция объединяет многих жителей города. Я не исключение — каждый год окунаюсь в воду», — приводит VSE42.RU слова Ильина.

«Организаторы тщательно подготовились к событию, чтобы обеспечить безопасность. На двух городских площадках за порядком следят спасатели и полиция, а в режиме ожидания дежурят бригады скорой медицинской помощи», — говорится в материале.