Президент Белоруссии искупался в крещенскую ночь в проруби при -15°С

Александр Лукашенко окунулся в ледяную прорубь на Крещение под бодный лай своего пса
Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании, окунувшись в ледяную прорубь. Об этом пишет РИА Новости, публикуя кадры в своем Telegram-канале.



На видеозаписи видно, как Лукашенко в белой рубахе погружается в купель, вырубленную во льду водоёма. Во время купания температура воздуха составляла примерно минус 15 градусов Цельсия.

Рядом с президентом Белоруссии во время традиционного обряда находился его питомец — шпиц по кличке Умка, который, как слышно на записи, активно подбадривал хозяина лаем.

Напомним, что православные христиане отмечают Крещение Господне 19 января. Этот древний праздник, подобно Пасхе, традиционно сопровождается в России массовыми омовениями в освящённых ледяных прорубях. Подробнее о традициях, обрядах и значении праздника читайте в материале «Радио 1».

Мария Моисеева

