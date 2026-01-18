Президент Белоруссии искупался в крещенскую ночь в проруби при -15°С
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании, окунувшись в ледяную прорубь. Об этом пишет РИА Новости, публикуя кадры в своем Telegram-канале.
На видеозаписи видно, как Лукашенко в белой рубахе погружается в купель, вырубленную во льду водоёма. Во время купания температура воздуха составляла примерно минус 15 градусов Цельсия.
Рядом с президентом Белоруссии во время традиционного обряда находился его питомец — шпиц по кличке Умка, который, как слышно на записи, активно подбадривал хозяина лаем.
Напомним, что православные христиане отмечают Крещение Господне 19 января. Этот древний праздник, подобно Пасхе, традиционно сопровождается в России массовыми омовениями в освящённых ледяных прорубях. Подробнее о традициях, обрядах и значении праздника читайте в материале «Радио 1».
