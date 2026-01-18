Президент Белоруссии искупался в крещенскую ночь в проруби при -15°С

18 января 2026, 23:55

Александр Лукашенко окунулся в ледяную прорубь на Крещение под бодный лай своего пса

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании, окунувшись в ледяную прорубь. Об этом пишет РИА Новости, публикуя кадры в своем Telegram-канале.