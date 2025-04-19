Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме – видео

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Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом пишет РИА Новости.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне Воскресения Христова. В этом году православные отмечают Пасху 20 апреля, её дата совпадёт для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня, возведённого над пространством, где был распят, погребён и воскрес Иисус Христос.
Традиционно Благодатный огонь как святыню развозят по разным странам. В Россию с 2003 года его доставляет Фонд Андрея Первозванного, делегация которого сегодня уже получила огонь и направляется в аэропорт, чтобы доставить его в Москву. После благодарный огонь развезут по нескольким регионам России, включая приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области. В столице огонь доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других московских храмов.
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Традиционно Благодатный огонь как святыню развозят по разным странам. В Россию с 2003 года его доставляет Фонд Андрея Первозванного, делегация которого сегодня уже получила огонь и направляется в аэропорт, чтобы доставить его в Москву. После благодарный огонь развезут по нескольким регионам России, включая приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области. В столице огонь доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других московских храмов.
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Анастасия Чинкова