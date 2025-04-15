Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

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Людям без хронических заболеваний можно съедать на Пасху до трёх-четырёх яиц в день без вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам эксперта, куриные яйца являются полезным и питательным продуктом, который содержит в себе витамины А, D и группы В, а также важные минералы — йод и селен.
При этом она уточнила, что, если в меню дня присутствуют мясо, сыр или рыба, то лучше ограничиться одним — двумя яйцами.
С 14 апреля для православных христиан начинается Страстная седмица — завершающая неделя Великого поста, которая предваряет наступление Пасхи. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал в интервью Общественной Службе Новостей, что эту неделю православные должны посвящать молитве.
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«Согласно исследованиям, здоровому человеку без хронических заболеваний пищеварительной системы, аллергий или проблем с холестерином оптимально съедать одно — два яйца. На Пасху мы часто переедаем и можем съесть до трёх — четырёх яиц без вреда для здоровья», — пояснила Кашух в беседе с RT.
При этом она уточнила, что, если в меню дня присутствуют мясо, сыр или рыба, то лучше ограничиться одним — двумя яйцами.
С 14 апреля для православных христиан начинается Страстная седмица — завершающая неделя Великого поста, которая предваряет наступление Пасхи. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал в интервью Общественной Службе Новостей, что эту неделю православные должны посвящать молитве.
«Как и на протяжении всего поста, надо в первую очередь усилить молитву. Желательно быть на всех службах, потому что предпасхальные службы — самые важные», — рассказал иеромонах.
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Элина Позднякова