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Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

Гастроэнтеролог Кашух: На Пасху можно съедать до четырёх яиц в день
Фото: iStock/Alina Chernyshova

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Людям без хронических заболеваний можно съедать на Пасху до трёх-четырёх яиц в день без вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам эксперта, куриные яйца являются полезным и питательным продуктом, который содержит в себе витамины А, D и группы В, а также важные минералы — йод и селен.

«Согласно исследованиям, здоровому человеку без хронических заболеваний пищеварительной системы, аллергий или проблем с холестерином оптимально съедать одно — два яйца. На Пасху мы часто переедаем и можем съесть до трёх — четырёх яиц без вреда для здоровья», — пояснила Кашух в беседе с RT.

При этом она уточнила, что, если в меню дня присутствуют мясо, сыр или рыба, то лучше ограничиться одним — двумя яйцами.

С 14 апреля для православных христиан начинается Страстная седмица — завершающая неделя Великого поста, которая предваряет наступление Пасхи. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал в интервью Общественной Службе Новостей, что эту неделю православные должны посвящать молитве.

«Как и на протяжении всего поста, надо в первую очередь усилить молитву. Желательно быть на всех службах, потому что предпасхальные службы — самые важные», — рассказал иеромонах.

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Доктор Мясников советует при укусе клеща сразу начинать принимать антибиотики
14 апреля 2025, 13:48

Фото: istockphoto/Diy1

Известный врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что укусы клещей, сезон которых как раз начинается в России, способны вызывать борреллиоз, известный также как болезнь Лайма. Защитой от этого могут послужить антибиотики.
В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист рассказал о том, что при укусе клеща следует сразу обезопасить себя от возможной инфекции. Это можно сделать, незамедлительно начав прием антибиотиков.

По мнению Мясникова, возникшее на месте укуса красное пятно может говорить о заражении боррелиозом. В этой ситуации следует сразу начать пить антибиотик, не дожидаясь результатов анализов.

«Анализ становится положительным только через одну-две недели. А вам надо начать лечение не позже, чем через 72 часа после заражения», — пояснил врач.

Весной и летом люди проводят много времени на природе и могут подвергнуться нападению клеща в лесу, парке, на дачном участке. Важно серьезно относиться к этом проблеме, она может нанести большой вред здоровью. Через укус клеща передаются клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлизиоз, туляремия, бабезиоз, пятнистая лихорадка.

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Очки или линзы: Окулист рассказала, как не испортить глаза
Окулист Павлова: сон в линзах может привести к гипоксии и воспалению
14 апреля 2025, 10:56

Фото: iStock/dragana991

Самая распространенная проблема со зрением у современных людей — близорукость. Ей страдает в среднем каждый четвертый житель Земли (25%). И сейчас на смену привычным очкам пришли оптические линзы. Однако про их безопасность ходит много сомнений и слухов.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» заявила, что выбор между линзами и очками зависит от индивидуальных предпочтений и ситуации.

«Очки — это более безопасный вариант, так как они не контактируют с глазной поверхностью и не создают риска инфекций. Однако они могут ограничивать поле зрения, запотевать, мешать при занятиях спортом или активном отдыхе. Линзы же обеспечивают более широкий угол обзора, не запотевают и не мешают, но требуют более внимательного ухода. Если соблюдать все рекомендации врача и правила гигиены, контактные линзы — это удобное и безопасное средство коррекции зрения», — объяснила эксперт.

Говоря про сон в контактных линзах, Павлова подчеркнула опасность для глаз, потому что линза ограничивает доступ кислорода к роговице, что может привести к гипоксии и воспалению.

«В условиях сна глазные движения замедляются, а слезная пленка не обновляется так активно, как при бодрствовании. Это создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и может вызвать инфекцию. Даже если линзы сделаны из силикон-гидрогеля, который обеспечивает лучшую кислородопроницаемость, длительное ношение в период сна повышает риск осложнений. Поэтому важно снимать линзы перед сном, а если необходимо носить их в течение ночи, то следует использовать специально разработанные для этого линзы», — отметила врач.

По рекомендациям Татьяны Павловой перед ношением линз или очков необходимо проконсультироваться с врачом.

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Стоматолог развеяла распространенный миф о пользе кальция для зубов
Стоматолог Корнилина: кальций не укрепляет зубную эмаль, но полезен для костей
12 апреля 2025, 21:16

Фото: iStock/SbytovaMN

Прием кальций не поможет укрепить зубную эмаль вопреки распространенному мнению, но полезен для костей. Об этом заявила главврач научно-клинического центра EUROKAPPA Ирина Корнилина. По ее словам, прочность зубов определяется генетикой и закладывается еще в детстве.
«У взрослых людей употребление кальция уже не оказывает на эмаль воздействия. Некоторые исследования показывают, что кальциевые добавки могут снижать риск потери зубов у пожилых людей. <…> Однако эти данные требуют дальнейших подтверждений», — пишут «Известия» после беседы с экспертом.
В то же время врач-эндокринолог клиники «Медицина» Наталия Тананкина назвала оптимальный темп сброса лишнего веса. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что наиболее предпочтительно сбрасывать от 0,5 до 1 килограмма в неделю. Слишком быстрое похудение, подчеркнула врач, могут привести к нарушению обмена веществ, потере мышечной массы и проблемам со здоровьем.
«Чтобы худеть безопасно и эффективно, важно следовать нескольким правилам. Начните с небольшого сокращения калорий — например, уменьшите ежедневный рацион на 500 ккал, чтобы терять в неделю примерно 0,5—1 кг. При этом следите, чтобы питание было разнообразным», — поделилась доктор.
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#нарколог
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Психотерапевт рассказал, как уйти от мужчины-абьюзера
Эксперт Лунюшин: нужно решить причину абьюзивных отношений, чтобы покинуть их
12 апреля 2025, 20:47

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Чтобы уйти от мужчины-абьюзера, нужно найти причины, по которым такие отношения стали предпочтительными, а после разобраться с ними. Об этом рассказал психолог высшей категории, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, причины могут быть разными: материальная или моральная зависимость, боязнь одиночества и ненужности, которую часто подпитывают абьюзеры, а также синдром жертвы.
«Есть люди, которым необходимо постоянно быть жертвами. Как правило, это детско-родительский сценарий, который научен от родителей. Самое интересное, что даже если эти люди прекращают отношения с абъюзером, то в итоге они ищут такого же, а то еще и хуже абьюзера. Сценарий повторяется, так как люди испытывают внутреннюю потребность быть жертвой, от кого-то страдать», — поделился эксперт.
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#жертвы
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Невролог раскрыл, чем чревата работа в ночные смены
Невролог Мальцев: работа в ночные смены грозит инфарктами и онкологиями
12 апреля 2025, 16:23

Фото: iStock/kieferpix

Постоянная работа в ночные смены чревата серьезными последствиями для здоровья, человеку могут грозить даже инфаркты и онкологические заболевания. Об этом заявил врач-невролог «СМ-Клиника» Игорь Мальцев. По его словам, такой график нарушает выработку мелатонина и кортизола, что приводит к проблемам с иммунитетом, регенерацией и стрессоустойчивостью.
«Если это длится годами, то снижение уровня мелатонина, обладающего противоопухолевыми свойствами, возрастает риск рака молочной железы и простаты. Хроническое недосыпание и ночное одиночество ослабляют иммунитет, увеличивая восприимчивость к инфекциям и замедляя восстановление после болезней. У женщин возможны нарушения менструального цикла, осложнения беременности», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская поделилась главными правилами для крепкого и здорового сна. В разговоре с «Известиями» специалист указала, что для этого нужно создавать расслабляющую атмосферу — прохладу, влажность не менее 45% и полную темноту. К тому же, подчеркнула она, за час-два перед сном нужно отказаться от любых гаджетов.
«За пять-шесть часов до сна не следует есть сладкое, пить кофе, черный и зеленый чай, так как сахар и кофеин повышают возбудимость нервной системы. Алкоголь может вызвать снотворный эффект, однако качество сна он нарушает, может привести к частым пробуждениям, поэтому пить алкогольные напитки «для лучшего сна» также не рекомендуется», — обратила внимание невролог.
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