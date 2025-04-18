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В России начали продавать «дубайские» пасхальные куличи, вдохновленные «дубайским шоколадом», который завирусился в интернете в 2024 году. Соответствующие объявления о предзаказе на выпечку появились в Кемерово.
«Кемеровский кондитер за 1300 рублей предлагает выпечку кулича с несколькими вариантами начинок. В их числе и начинка «дубайский шоколад». <…> Дубайский шоколад отличается от обычного начинкой, в основе которого ореховая фисташковая паста, в которую добавляются волокна обжаренного на масле хрустящего теста катаифи», — пишет «Сiбдепо».В то же время в Подмосковье подсчитали примерную стоимость набора продуктов, которые понадобятся для приготовления куличей в домашних условиях. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на региональный минсельхоз, один кулич обойдется примерно в 72 рубля.
«В розничных торговых сетях региона цена за 1 кг муки составляет от 29 руб., 1 литра молока — от 69 руб., десяток яиц — от 79 руб., 180 г сливочного масла — от 165,1 руб., 1 кг соли — от 15 руб., 1 кг сахара — от 62,7 руб., 11 г сухих дрожжей — от 12 руб», — передает агентство сообщение ведомства.Читайте также:
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Данил Пономарев