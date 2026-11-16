В Подмосковье с начала года запустили 25 единиц тяжёлого медицинского оборудования
В Московской области продолжают оснащать медицинские организации современным оборудованием. С начала года в регионе запустили 25 единиц тяжёлого медоборудования, сообщил зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Аппаратуру закупают благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Уделяем особое внимание обновлению медицинского оборудования в наших больницах и поликлиниках. Современная медтехника позволяет врачам выявлять заболевания на ранних стадиях, проводить сложные исследования, применять передовые методы лечения. С начала года в Подмосковье запустили 25 единиц тяжёлого медицинского оборудования на общую сумму порядка 1,9 млрд рублей», — рассказал Забелин.Как уточнили в Минздраве Московской области, в этом году в медучреждениях региона начали работать четыре магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, семь рентгеновских аппаратов, пять маммографов и два флюорографа. Помимо этого, введены в эксплуатацию ангиограф и робот-система для операций на суставах.
Новое оборудование используют для диагностики широкого спектра заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. Компьютерные и магнитно-резонансные томографы позволяют получать детальные изображения внутренних органов и тканей, маммографы — выявлять патологические изменения молочных желёз, ангиограф — проводить исследования и малоинвазивные вмешательства на сосудах.