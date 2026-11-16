Подмосковные конькобежцы взяли девять медалей на втором этапе Кубка России

16 ноября 2026, 22:24

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали три золотые, пять серебряных и бронзовую медали на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту. Он прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.