Подмосковные конькобежцы взяли девять медалей на втором этапе Кубка России
Спортсмены из Московской области завоевали три золотые, пять серебряных и бронзовую медали на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту. Он прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золото взяли Даниил Чмутов в масс-старте на 16 кругов среди мужчин, Ирина Кузнецова на дистанции 1000 метров среди женщин, а также женская команда Московской области в командном спринте на три круга. В составе команды выступили Виктория Морозова, Дарья Краснокутская и Ксения Сиразева.
Серебряные медали забрали Ирина Кузнецова на 500-метровке, Виктория Морозова на дистанции 1000 метров, Елена Рафикова в забеге на 1500 метров, и женская команда в командном забеге на шесть кругов в составе Морозовой, Краснокутской и Людмилы Кузьменко.
Ещё одно серебро взяла мужская команда в забеге на восемь кругов в составе Вячеслава Ляточевского, Алексея Дауда и Савелия Пронина.
Бронзовая медаль досталась Руслану Мурашову на 500-метровке у мужчин.
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