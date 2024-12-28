Благотворительный фонд «Линия сердца» организовал семейный праздник «В гостях у Карлсона»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Благотворительный фонд «Линия сердца» при поддержке правительства Московской области организовал спектакль «Карлсон» в Театре им. Моссовета. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Отмечается, что мероприятие, приуроченное к Году семьи, подготовили для детей и жён участников СВО, детей из многодетных семей, детей-инвалидов, студентов с детьми, а также для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Помимо правительства Московской области помощь в организации спектакля оказывали Общероссийский народный фронт, Государственный фонд «Защитники Отечества» и уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская.
Ирина Фаевская (вправа) и Валентина Шумилова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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Отмечается, что мероприятие, приуроченное к Году семьи, подготовили для детей и жён участников СВО, детей из многодетных семей, детей-инвалидов, студентов с детьми, а также для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Помимо правительства Московской области помощь в организации спектакля оказывали Общероссийский народный фронт, Государственный фонд «Защитники Отечества» и уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская.
Ирина Фаевская (вправа) и Валентина Шумилова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)
«Дорогие ребята, я рада вас всех сегодня видеть в канун Нового года на этом замечательном спектакле. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Особенно обращаюсь к тем ребятам, женам и матерям, чьи папы, братья, мужья, сыновья защищают нашу Родину! Помните, пожалуйста, что в любой момент, когда вам потребуется помощь, совет или добрый друг, мы всегда рядом», – обратилась к гостям Фаевская.Перед началом представления дети смогли принять участие в интерактивной программе в фойе театра. Сотрудники цеха Театра им. Моссовета провели мастер-классы, к детям вышли Дед Мороз и Снегурочка, также всем желающим сделали аквагрим.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Поддержка детей, нуждающихся в реальной помощи – наша общая задача. Совместно с нашими партнерами и попечителями Фонда мы следим за судьбами наших подопечных и всегда готовы прийти на помощь. Самая большая радость для нас видеть счастливые глаза наших маленьких друзей. Выражаю слова искренней признательности всем причастным к организации этого праздника, который подарил незабываемые мгновения радости», – сказала в обращении к участникам мероприятия руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова.Целью проведения мероприятия стало укрепление внутрисемейных связей и сохранение традиционных семейных ценностей, поддержка семей, находящихся в пунктах временного размещения, воспитывающих детей-инвалидов и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также оказание поддержки семьям участников СВО и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
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Анастасия Чинкова