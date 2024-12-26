Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла девушке получить положенную квартиру

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская навестила девушку Кристину в новой квартире в Балашихе. Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области помогла ей получить квартиру в регионе, сообщили в пресс-службе Фаевской.
«Рада, что у Кристины всё сложилось хорошо, и теперь у девочки в Балашихе, где она живёт всю жизнь, есть свой дом. Благотворительный фонд «Линия сердца» подарил ей на новоселье спальный гарнитур. А молодой человек Кристины помогает собрать мебель», – поделилась Фаевская.Она рассказала, что Кристина учится в колледже, а позже планирует поступать в институт. Пока девушка только обустраивается на новом месте, но у неё уже большие планы.
Кристина – ребёнок, оставшийся без попечения родителей. По закону ей положена квартира по месту регистрации. Однако, хотя всю жизнь девочка прожила с бабушкой в Балашихе, зарегистрирована она была в Калужской области.После смерти бабушки в прошлом году Кристина попыталась самостоятельно получить жилье в Московской области по фактическому месту жительства, но ей отказали из-за отсутствия регистрации.
Фаевская помогла Кристине составить исковое заявление с просьбой признать её право на благоустроенную квартиру по месту фактического проживания. В Балашихинском городском суде заявление удовлетворили.
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