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Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла девушке получить положенную квартиру

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская навестила девушку Кристину в новой квартире в Балашихе. Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области помогла ей получить квартиру в регионе, сообщили в пресс-службе Фаевской.
«Рада, что у Кристины всё сложилось хорошо, и теперь у девочки в Балашихе, где она живёт всю жизнь, есть свой дом. Благотворительный фонд «Линия сердца» подарил ей на новоселье спальный гарнитур. А молодой человек Кристины помогает собрать мебель», – поделилась Фаевская.
Она рассказала, что Кристина учится в колледже, а позже планирует поступать в институт. Пока девушка только обустраивается на новом месте, но у неё уже большие планы.


Кристина – ребёнок, оставшийся без попечения родителей. По закону ей положена квартира по месту регистрации. Однако, хотя всю жизнь девочка прожила с бабушкой в Балашихе, зарегистрирована она была в Калужской области.
После смерти бабушки в прошлом году Кристина попыталась самостоятельно получить жилье в Московской области по фактическому месту жительства, но ей отказали из-за отсутствия регистрации.

Фаевская помогла Кристине составить исковое заявление с просьбой признать её право на благоустроенную квартиру по месту фактического проживания. В Балашихинском городском суде заявление удовлетворили.

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«Предсказуемо, скучно и однообразно»: синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Синоптик Шувалов: в Москве в выходные ожидается облачность, небольшие осадки и до +1
26 декабря 2024, 21:52

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве в наступающие выходные, 28 и 29 декабря, ожидается облачность, небольшие осадки ночью и температура от -4 до +1. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, в целом погода будет теплая, пасмурная и без существенных осадков.
«Все будет так же предсказуемо, все так же скучно и однообразно. Погода облачная, небольшие осадки пройдут только с субботы на воскресенье, но они будут небольшими», — подчеркнул метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако столь теплый конец декабря будет далеко не во всей России. В Кемеровской области, как сообщает «Сiбдепо», ожидается до -24 градусов мороза в субботнюю ночь, местами изморозь и дымка. Существенных осадков в Кузбассе, как и в столице, не ожидается.

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Дед Мороз и Снегурочка поздравили пациентов Детского центра в Красногорске
26 декабря 2024, 21:45

Фото: пресс-служба ДКЦ

В Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске приехали Дед Мороз и Снегурочка. Они порадовали ребят, которые сейчас проходят там лечение, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Передали подарки, поиграли, весело провели время. Перед Новым годом всегда хочется верить в добро и волшебство – неважно, взрослый ты или ребёнок. Для наших детей это особенно важно. Надеюсь, ребята накануне одного из самых главных праздников стали немного счастливее и будут и дальше верить в чудеса», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Ранее в ДКЦ сообщили, что дети посмотрели праздничное представление, поиграли, получили новогодние подарки и устроили совместный просмотр фильма «Чебурашка».


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#московская область
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К Новому году в московских СИЗО запланировали праздничное меню и просмотр кино
26 декабря 2024, 21:35

Фото: iStock/SeventyFour

Для заключенных московских СИЗО к Новому году запланировали разнообразное праздничное меню и просмотр новогоднего кино и телепередач. Об этом со ссылкой на столичное ГУ ФСИН сообщает АГН «Москва». К тому же, как отмечается, для осужденных готовят массовые культурные мероприятия.
«Предусмотрено приготовление котлет (мясных, рыбных), разнообразных гарниров из круп и жареного картофеля, а также приготовление овощей к основному гарниру второго обеденного блюда (холодная закуска), салаты винегрет и витаминный», — приводит агентство заявление пресс-службы.
Стоит отметить, что такой заботой о заключенных отличается не только Москва. К примеру, в Кемеровской области праздничное меню в колониях и СИЗО готовят на 31 декабря, 1 января и 7 января. Как сообщает «Сiбдепо», среди блюд — винегрет, азу по-татарски с картофелем, селедка под шубой, пирог с рыбой и овощами.
«Ассортимент и количество продуктов, имеющихся на складах учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу, позволяют организовать приготовление разнообразных блюд в соответствии с нормами питания», — подчеркнули в кемеровском ГУФСИН.
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Число участников «Движения первых» в Подмосковье за два года превысило 370 тыс.
26 декабря 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье успешно развивается «Движение первых». За два года работы в регионе создали 1110 первичных отделений, а число участников превысило 370 тыс. Об этом сообщили участники заседания Координационного совета, посвящённого взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодёжи. Оно состоялось в Доме правительства Московской области заседание, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«На встречу собрались представители правительства, образовательных учреждений, активисты региональных и первичных отделений. Среди достижений 2024 года – такие масштабные проекты, как тематические смены, патриотические и гуманитарные акции, программы профориентации». «Первые» рассказали о планах на 2025 год. Они включают усиление работы с колледжами и вузами, запуск новых образовательных и культурных инициатив, завершение создания дома для «Движения первых» в Мытищах. Это пространство станет местом общения, проведения мероприятий и реализации новых идей. Его открытие запланировано на февраль», – говорится в сообщении.
На заседании обсудили успешные проекты уходящего года. Одна из главных инициатив – участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», в рамках которой активисты исполняют новогодние мечты детей. Нынешняя акция продлится до конца февраля.

Особое внимание уделили результатам конкурсов. В рамках Всероссийского конкурса первичных отделений 13 школ Подмосковья получили финансовую поддержку на 3,1 млн рублей. В грантовом конкурсе от региона участвовали 33 проекта, семь стали призёрами.

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#подмосковье
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Подмосковье вошло в топ-30 по числу финалистов олимпиады «Я – профессионал»
26 декабря 2024, 18:07

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Московская область вошла в топ-30 по итогам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 342 студента успешно справились с заданиями и продолжат борьбу за победу, сообщили в пресс-службе организаторов олимпиады.
Отборочный этап проходил с 15 ноября по 1 декабря. Свои силы проверили более 128,5 тыс. студентов из всех регионов России. Без малого 26 тыс. набрали нужное количество баллов для продолжения участия. Впереди у них – заключительный этап.
«Олимпиада «Я – профессионал» даёт равные возможности для студентов вне зависимости от места проживания и университета. Каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны, получить награды. Платформа «Россия – страна возможностей» поддерживает талантливую молодёжь на пути к профессиональному и личностному успеху», – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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#молодёжь
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На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 1,2 тыс. ям
26 декабря 2024, 17:55

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Свыше 1,2 тыс. дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На региональных дорогах специалисты Мосавтодора заделали 780 ям. А на муниципальных дорогах было ликвидировано 470 дефектов асфальта. Самый большой объём работ за неделю провели на муниципальных дорогах городского округа Химки, Рузского округа, Раменского округа, Наро-Фоминского и Орехово-Зуевского округов», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ямочный ремонт проводится на подмосковных дорогах круглый год. В холодные месяцы дефекты асфальта исправляют при помощи литого асфальтобетона или холодной смеси.

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#подмосковье
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В Министерстве сообщили о преимуществах и недостатках живых и искусственных ёлок
26 декабря 2024, 17:48

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В преддверии Нового года многие задумываются о том, какую ёлку выбрать — живую или искусственную.
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказало про плюсы и минусы каждого варианта.

  • Экологическая безопасность: живая ель наносит меньший урон окружающей среде при утилизации и лучше подходит для повторного использования по сравнению с искусственной, которая может содержать вредные вещества и выделять токсичные газы при горении;
  • пожароопасность: сухая древесина более уязвима к возгоранию;
  • экономичность и практичность: искусственные ели служат несколько лет, что сокращает расходы на уборку и установку.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сегодня жители Подмосковья могут выбирать между живыми и искусственными новогодними деревьями разных видов, включая пихты, сосны, кедры и даже светодиодные ёлки.

С 15 января по 10 февраля в регионе пройдёт акция «Сдай на переработку и ёлки, и иголки», в рамках которой специализированные пункты приёма елей будут отмечены на интерактивной карте.

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В Подмосковье за год зафиксировали 820 тыс. случаев отсутствия ремней безопасности
26 декабря 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» заметили в Московской области за 11 месяцев 2024 года около 820 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности. Это на 130%, то есть в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Самое большое число зафиксированных в автоматическом режиме подобных нарушений ПДД, в уходящем году пришлось на три летних месяца – свыше 400 тыс. случаев. Прошлогодний показатель – около 180 тыс.
«Рост количества зафиксированных нарушений связан с тем, что власти Подмосковья развивают технические возможности системы фотовидеофиксации и планомерно увеличивают количество комплексов, распознающих на дорогах водителей с непристёгнутыми ремнями», – пояснили в ведомстве.
По данным ведомства, в Подмосковья работает более 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации, 600 из них – «Азимут 4». Именно они имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности.

В Минтрансе Подмосковья ещё раз призвали водителей и пассажиров использовать ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке детей. Штраф за непристёгнутый ремень составляет 1 тыс. рублей, а с 1 января 2025 года он увеличится до 1,5 тыс. рублей.

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#московская область
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В региональном этапе ВсОШ примут участие 24,5 тысячи учеников
26 декабря 2024, 17:33

Фото: Министерство образования Московской области

В гимназии имени Е. М. Примакова прошло установочное совещание для руководителей, сотрудников площадок Всероссийской олимпиады школьников и муниципальных координаторов, сообщает Министерство образования Московской области.
На совещании были подведены итоги школьного и муниципального этапов, а также рассмотрена модель проведения следующего регионального этапа в Московской области.

В этом году наблюдается заметный рост интереса к олимпиадному движению. Результаты школьного и муниципального этапов показывают увеличение числа участников. В школьном этапе приняли участие 2 218 258 человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. Уникальных участников было 481 195, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Муниципальный этап собрал более 360 000 школьников, что также демонстрирует прирост на 10%.

Фото: Министерство образования Московской области

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) пройдёт с 11 января по 28 февраля 2025 года на 145 площадках. Ожидается участие 24,5 тысяч школьников.

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#подмосковье
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