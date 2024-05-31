Благоустройство Губернского лесопарка в Чехове завершат до конца сентября

Фото6 пресс-служба Минблагоустройства МО
Губернский лесопарк благоустраивают в городском округе Чехов в рамках подмосковной программы «Парки в лесу», работы планируют завершить до конца сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«Благоустроенная территория Губернского лесопарка составит свыше 52 гектаров, там обустраивают пешеходные и велосипедные маршруты, которые зимой станут лыжными трассами», — отметил глава регионального Минблагоустройства Михаил Хайкин.В лесопарке предусмотрены пункты проката, верёвочный парк, кафе и детская площадка для игр, а также спортивная площадка и зона воркаута.
Сейчас на территории лесопарка идёт санитарная расчистка и оборудование основы под тропиночную сеть.
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