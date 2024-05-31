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Благоустройство Губернского лесопарка в Чехове завершат до конца сентября

31 мая 2024, 14:50
Фото6 пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото6 пресс-служба Минблагоустройства МО

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Губернский лесопарк благоустраивают в городском округе Чехов в рамках подмосковной программы «Парки в лесу», работы планируют завершить до конца сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«Благоустроенная территория Губернского лесопарка составит свыше 52 гектаров, там обустраивают пешеходные и велосипедные маршруты, которые зимой станут лыжными трассами», — отметил глава регионального Минблагоустройства Михаил Хайкин.
В лесопарке предусмотрены пункты проката, верёвочный парк, кафе и детская площадка для игр, а также спортивная площадка и зона воркаута.



Сейчас на территории лесопарка идёт санитарная расчистка и оборудование основы под тропиночную сеть.

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#чехов
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#благоустройство
#лес
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
Основатель «Тануки» Орлов оштрафован по делу о причинении имущественного ущерба
31 мая 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Zolnierek

Основателю сети ресторанов «Тануки» Александру Орлову назначен судебный штраф в 100 тысяч рублей Пресненским судом Москвы. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что Орлов признал вину по делу об имущественном ущербе и полностью погасил его.
«Уголовное дело в отношении Орлова прекращено. Районный суд обязал его оплатить назначенный судебный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу», – говорится в сообщении.

Орлова обвиняли в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. Ранее вменяемая бизнесмену статья предусматривала вплоть до пяти лет тюремного срока.

В декабре прошлого года сообщалось, что суд решил не арестовывать предпринимателя.

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#россия
#рестораны
#суд
#ущерб
#новости
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Стало известно, по чему россияне испытывают ностальгию
Опрос: Россияне скучают по мультфильмам и играм во дворе
31 мая 2024, 15:35

Фото: iStock/JackF

Опрос Rambler&Co и «Союзмультфильм» показал, что взрослые россияне больше всего испытывают ностальгию по играм во дворе и возможности весь день смотреть мультфильмы.
Респонденты отметили, что любят пересматривать советские мультфильмы.

«Жизненным мудростям пользователи сети поучились бы у кота Матроскина: полосатый житель Простоквашина сильно обошёл в этом вопросе других героев — его уму и смекалке доверяют 38%. Ещё 19% видят в качестве своего наставника доброго милиционера Дядю Степу, а 13% — рассудительного крокодила Гену», — добавили в беседе с RT аналитики.

А в пресс-службах Wildberries и «Яндекс Маркет» сообщили, что в Москве вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы на маркетплейсах.

«В последние недели мая, в сравнении с первыми двумя неделями месяца, рост спроса на кондиционеры в Москве составил 623%, а на вентиляторы – 332%. Более чем в три раза выросло число заказов надувных и каркасных бассейнов, спрос на садовые шезлонги и зонты увеличился на 121% и 130% соответственно», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Wildberries.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что желаемая зарплата россиян в среднем составляет от 143 тыс. рублей в месяц.

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#кондиционеры
#россияне
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Морковь, курица, яблоко, киноа: Кинологи назвали неожиданные продукты, полезные для собак
Кинолог Голубев раскрыл, полезны ли суперфуды для собак
31 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/Stanislav Ivanov

Когда мы решаем вести здоровый образ жизни, мы в первую очередь задумываемся о правильном питании. Мы включаем в меню разные полезные добавки, витамины, обращаем внимание на так называемые суперфуды. Некоторые собаководы в попытках разнообразить рацион любимца и сделать его полезным, тоже добавляют в его пищу подобные продукты.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что такое суперфуды и нужны ли они питомцу.

«Если отойти от громких маркетинговых заголовков и призывов, то можно заметить, что многие так называемые суперфуды давно добавляют в корм для собак. Например, в составе корма можно заметить спирулину или зеленую фасоль. Последняя содержит много витаминов-антиоксидантов, железо, фолиевую кислоту, минералы и клетчатку. Конечно, не нужно гнаться за разнообразными суперфудами, чтобы накормить ими питомца, но, если вы решили давать их собаке, вреда от них не будет», — прокомментировал эксперт.


Что такое суперфуды

Суперфуды — это продукты, которые обладают высокой ценностью для организма из-за концентрации в них полезных веществ. Иными словами — это продукты с высокой питательной ценностью. К ним можно отнести овощи, фрукты, цельные зерновые, орехи, бобовые. Благодаря своему составу, эти продукты помогают стимулировать обмен веществ, нормализовать состояние шерсти, слизистых оболочек. Кроме того, некоторые суперфуды способствуют лучшему перевариванию пищи у домашних любимцев.

Суперфуды для собак

Суперфуды можно найти в составах кормов. Спирулина, антарктический криль, лососевое или кокосовое масло – эти и другие продукты обычно добавляют в корма премиум-класса.
Будьте внимательны, прежде, чем добавлять тот или иной продукт в рацион питомца, важно убедиться, что он не навредит собаке. Следите за реакцией организма на суперфуд и, при возникновении проблем с кожей, слизистыми или ЖКТ убирайте продукт из рациона. Суперфуды можно найти в магазине диетических продуктов или даже в зоомагазине. Кроме того, вы можете приготовить их для любимца самостоятельно.

Льняное семя

Семена льна содержат много омега-3 жирных кислот и кальция. Муцилаж, содержавшийся в семенах защищает ЖКТ, а льняное масло делает шерсть гладкой и блестящей. Этот продукт можно подмешивать в корм собаке 2-3 раза в неделю. Для этого замочите семена льна в воде и измельчите в блендере. Затем добавьте одну чайную ложку пюре в корм.

Лакомство-суперфуд

Сделайте для любимца полезное лакомство. Для этого измельчите в блендере бедро курицы, морковь и семена льна, добавьте одно яйцо. Из получившейся смеси сформируйте шарики. Отправьте их в духовку, разогретую на 180 градусов на 10 минут, затем уменьшите температуру до 170-160 градусов и готовьте еще 30 минут. Дайте готовым шарикам остыть, а затем угощайте собаку.

Другой вариант полезных угощений можно сделать из курицы, яблока и киноа. Измельчите в блендере куриное филе и половину яблока. Замочите несколько ложек киноа в воде, а после того, как они размякнут, добавьте к получившейся массе. Скатайте шарики и отправьте в духовку запекаться на 30-40 минут.

Тенденция увлечения суперфудами перенесла многое из человеческого меню в рацион домашних любимцев. Но кинологи настоятельно рекомендуют прежде, чем вносить разнообразие в рацион собаки, проконсультироваться со специалистами.

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Школа приёмных родителей Подмосковья запускает уникальный образовательный модуль
31 мая 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Новый образовательный модуль запускает школа приёмных родителей Московской области, этот единственный в стране курс рассчитан на людей, собирающихся взять в семью ребёнка, испытавшего жестокое обращение, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В Школе приёмных родителей Подмосковья, помимо основной программы, слушателям доступно девять дополнительных модулей. И совсем недавно мы запустили ещё один: это единственный в России образовательный модуль для приёмных родителей, которые готовы взять ребёнка, подвергшегося жестокому обращению», — цитируются в сообщении слова первого заместителя председателя областного правительства Людмилы Болатаевой.
Новый модуль поможет родителям распознать, сталкивался ли ребёнок с жестоким обращением, а также научит, как взаимодействовать с таким ребёнком и помочь ему справиться со страхами, низкой самооценкой и агрессивным поведением.

Длительность программы составляет 32 часа, она проходит в форме тренингов. Записаться на учёбу можно онлайн.

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#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
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В химкинском округе дорожники устранили 14 тысяч ям
31 мая 2024, 15:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

14 тысяч ям устранили в Химках с начала года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Ежедневно специалисты дорожного хозяйства устраняют порядка 150-200 ям.

«Список адресов для ямочного ремонта составлен при учете пожеланий жителей и на основании данных мониторинга профильных служб. К масштабному ямочному ремонту в Химках приступили еще в апреле. Выявляем дефекты с помощью системного мониторинга территорий. Далее — оцифровываем каждую яму», – подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в параллель в городском округе ведут капитальный ремонт семи дорог. Всего в этом году в порядок приведут почти 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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#благоустройство
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#дмитрий волошин
#капитальный ремонт
#специалисты
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ЕГЭ по математике написали более 34 тысяч подмосковных выпускников
31 мая 2024, 15:08

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 34,1 тыс. одиннадцатиклассников из Московской области написали единый госэкзамен по математике в пятницу, 31 мая, более 16 тысяч из них сдавали этот предмет на профильный уровень, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
«Математика является обязательным для сдачи предметом. При этом выпускник может выбрать базовый уровень, который нужен для получения аттестата, или профильный уровень — для поступления в соответствующие вузы. ЕГЭ по базовой математике сегодня сдавали 17,5 тыс. выпускников, по профильной — 16,6 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Для проведения ЕГЭ в регионе был 281 пункт, кроме того, для участников с ограниченными возможностями здоровья было организовано 22 экзаменационных пункта на дому.

Результаты по базовому ЕГЭ по математике объявят не позднее 14 июня, по профильному — не позднее 17 июня. Резервный день для сдачи математики назначен на 20 июня.

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#егэ
#математика
#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в этом году благоустроят восемь набережных за 1,6 млрд рублей
31 мая 2024, 14:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году планируется благоустроить восемь набережных. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«В 2024 году в Московской области планируется благоустроить восемь набережных. На эти цели предусмотрено порядка 1,6 млрд рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как добавили в пресс-службе, с наступлением тёплого сезона многие жители и гости Подмосковья предпочитают проводить свободное время у воды. Ежегодно в регионе благоустраиваются набережные, которые становятся центрами притяжения, идеальными местами для отдыха и прогулок на свежем воздухе.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#благоустройство
#набережная
#подмосковье
#московская область
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В Талдоме огнеборцы ликвидировали торфяной пожар
31 мая 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали торфяной пожар в Талдомском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
О пожаре в районе деревни Остров сотрудникам ведомства сообщили жители.

«Огнеборцы оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Но торфяное возгорание не так легко ликвидировать. В среднем нужно от одного до четырех тонн воды на квадратный метр тлеющего торфяника. Работники дежурных караулов два дня боролись с огнем и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Жителям округа следует в обязательном порядке соблюдать правила пожарной безопасности, потому что местность богата торфом», — поделился начальник подразделения Андрей Барков.

​Он также добавил, что при возгорании торфа пожар начинает интенсивно распространяться, что угрожает не только природе, но и ближайшим населенным пунктам.

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#мособлпожспас
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В подмосковном Минэкологии попросили не уничтожать землероек из-за пользы экосистеме
31 мая 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Обитающие в Подмосковье землеройки, в отличие от грызунов, не вредят сельскохозяйственным культурам, а наоборот приносят пользу, истребляя почвенных насекомых-вредителей и их личинок. Поэтому уничтожать их не нужно, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Землеройки – насекомоядные маленькие зверьки с длинным носом, которые умеют быстро зарываться в землю и напоминают мышей. Они поедают вредителей даже там, куда другим хищникам не добраться: под снегом, валежником, камнями и в толще листовой подстилки и под землей.
«Многие считают, что землеройки поедают посевные культуры, клубни и корни растений, но это не так. Эти мелкие зверьки не имеют ничего общего с мышами, кроме внешнего вида. Это прожорливые хищники, которых не интересуют ни растения, ни плоды. Их главные кормовые объекты – насекомые, черви и земноводные», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
По словам зоологов, несмотря на скромные размеры, кормятся эти зверьки практически непрерывно. В ход идут насекомые, черви, мелкие лягушки, тритоны, слепыши мышей и даже сородичи. За день хищница употребляет пищи в 1,5-2 превышающей вес собственного тела.

Как отметил Фирсов, в Подмосковье обитают два вида землероек, занесённых в Красную книгу Московской области. Это равнозубая и крошечная бурозубки, которые находятся под охраной. Он попросил жителей не уничтожать зверьков, так как они приносят пользу экосистеме и являются своеобразными контролёрами численности насекомых-вредителей.

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#московская область
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