В городе Белозерский проходит реконструкция бульвара Победы

Уголовное дело о расстреле пятерых злоумышленников, напавших на дом и семью жителя Челябинска Александра Григорьева, получило всероссийский резонанс и стало уникальным случаем в судебной практике. О том, что известно о мужчине, который защитил себя и своих близких от вооруженных бандитов и почему на его похороны съехались жители из самых дальних уголков региона расскажет редакция «Радио 1».