В городе Белозерский проходит реконструкция бульвара Победы

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В городе Белозерский городского округа Воскресенск проходит реконструкция бульвара Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Реконструкция проводится в рамках программы национального проекта «Жильё и городская среда».
В данный момент на месте ведутся работы по демонтажу и подготовки к началу ремонта. Завершат благоустройство в сентябре текущего года.
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«Площадь благоустройства составляет 14 тысяч кв. метров. После проведенных работ, территория станет местом приятного и тихого времяпровождения жителей и гостей Подмосковья. На бульваре планируется провести комплексное благоустройство, которое предусматривает замену покрытий, приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, линий освещения, детской игровой площадки», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В данный момент на месте ведутся работы по демонтажу и подготовки к началу ремонта. Завершат благоустройство в сентябре текущего года.
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Мира Полтева