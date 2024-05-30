Парк «Ривьера» в Можайске развивают с учётом пожеланий жителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Можайском городском округе продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. Оно проводится в соответствии с пожеланиями жителей, доложил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Где-то увеличиваем парковочные места, где-то меняем детскую игровую площадку. Плюс, конечно, развиваем Парк «Ривьера», благоустройство которого мы уже завершили. Но есть запрос на аттракцион для маленьких детей, батутный и верёвочный городки, прокат самокатов, велосипедов. Сейчас устраиваем сцену в нижней части городского парка», – рассказал Мордвинцев.Сообщается, что главными темами рабочей встречи губернатора и главы муниципалитета стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.
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