В Подмосковье в этом году благоустроят восемь набережных за 1,6 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в этом году планируется благоустроить восемь набережных. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«В 2024 году в Московской области планируется благоустроить восемь набережных. На эти цели предусмотрено порядка 1,6 млрд рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Как добавили в пресс-службе, с наступлением тёплого сезона многие жители и гости Подмосковья предпочитают проводить свободное время у воды. Ежегодно в регионе благоустраиваются набережные, которые становятся центрами притяжения, идеальными местами для отдыха и прогулок на свежем воздухе.
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Лора Луганская