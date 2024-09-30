Благоустройство территории парка «Москворецкий» завершено на 90%

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Благоустройство природно-исторического парка «Москворецкий» завершено более чем на 90%. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В этом году реализуем проект по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия проводим на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, приводим в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом», – рассказал Бирюков.
По его словам, работы не будут проводиться на заповедных участках и других ценных озеленённых территориях.
Бирюков уточнил, что на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста обустроили дорожки с разными типами покрытия, а также обновили пляжную инфраструктуру. Далее планируется облагораживание пикниковых зон, где будут установлены беседки. Кроме того, будет создан экомаршрут.
На пространствах Большого и Малого Строгинских затонов завершены работы в парке 70-летия битвы под Москвой. В рамках этих работ были отремонтированы пешеходные дорожки, разбит газон, установлены опоры освещения и садово-парковая мебель, обустроены детская и спортивная площадки.
Также в других частях затонов уже установлено оборудование на детских и спортивных площадках, и завершается обновление трёх пляжей.
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