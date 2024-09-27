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Строительство поликлиники в жилом комплексе «Союзный» завершено на 86%

27 сентября 2024, 09:31
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Одинцовском районе идёт строительство поликлиники на 67 посещений в смену. Готовность объекта составляет 86 %. Застройщик ГК «Вектор» возводит медицинское учреждение в жилом комплексе «Союзный» в рамках комплексного развития территории (КРТ) за счёт внебюджетных средств, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.


Поликлиника станет частью второй очереди строительства жилого комплекса. Медицинские кабинеты разместятся на первом этаже четвёртой секции второго корпуса жилого комплекса.

Проект расположен в восьмом микрорайоне города Одинцово, в 9 километрах от МКАД. ЖК занимает участок площадью 5,63 га, благоустройство территории включает озеленение, детские игровые площадки, спортивные зоны, места для отдыха и одноимённый сквер. Помимо муниципального медицинского учреждения, проект предусматривает торговый центр, детский сад, крытые отапливаемые парковки и три автостоянки.

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Помощь семьям участников СВО в Подмосковье оказали около 33 тысяч раз
27 сентября 2024, 09:33

Фото: iStock/Nadezhda1906

В Московской области предусмотрены различные виды поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, им была оказана помощь около 33 тысяч раз. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе расширенного заседания Комитета по социальной политике и здравоохранению, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«С самого начала спецоперации Подмосковье оказывает всестороннюю поддержку нашим бойцам и их семьям. Различные виды помощи семьям наших героев были оказаны порядка 33 тысяч раз. Это, в частности отдых детей в лагере «Литвиново», бесплатный садик и кружки, психологическая, юридическая помощь и многое другое», — сказал Игорь Брынцалов.
Отмечается, что мерами поддержки для детей воспользовались 27 тысяч семей, поддержкой для родителей участников СВО воспользовались более 1,1 тыс. раз, а к юридической и психологической помощи прибегли свыше 1.6 тыс. раз.

Полная информация о мерах поддержки для участников СВО и их семей размещена на областном портале госуслуг.

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#игорь брынцалов
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В Московской области провели более 17 тысяч процедур промывки контейнерных площадок
27 сентября 2024, 09:19

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала года специалисты коммунальной сферы Московской области провели мойку около 8 тысяч контейнерных площадок и баков, а также была проведена системная дезинфекция более 17 тысяч раз, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольший объём работ был выполнен в Сергиево-Посадском городском округе (851), Мытищах (811) и Королёве (720).

Мойка контейнерных площадок, ограждений и баков входит в обязательный перечень работ по их содержанию. Процедуру проводят регулярно с использованием специальных средств. Дезинфекционные мероприятия обеспечивают безопасность жителей и предотвращают заселение площадок грызунами, которые могут переносить различные заболевания.

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Никита Гусятник 28 сентября: Не делайте этого, если не хотите три года прожить в нищете
Никита Гусятник: чего не нужно делать 28 сентября, чтобы не остаться без денег
27 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / K_Thalhofer

Православные христиане 28 сентября (15-го по старому стилю) почитают память святого великомученика Никиты Готфского. В народе его называют днём Никиты Гусятника. 28 сентября начинали забой домашних гусей, а их дикие соплеменники улетали на юг.
В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах этого дня, что можно и нельзя делать 28 сентября.

Никита Готфский — история

Святой Никита Готфский (или Никифор) жил в IV веке и был епископом города Херсонеса в Таврике (современный Крым). Он известен своей проповедью христианства среди готов, одного из германских племён, населявших эти земли.

Его деятельность привела к обращению многих язычников в христианство, что вызвало недовольство среди языческих вождей.

Однажды, во время проповеди, Никита Готфский был схвачен и предан мучениям. Его подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от своей веры и продолжал проповедовать. В конце концов, Никита Готфский был обезглавлен за свою веру. Святой считается покровителем христианских миссионеров и проповедников.

Никита Гусятник — традиции

Существует несколько традиций, связанных с днём Никиты Гусятника:

Посещение церкви. В этот день люди посещают церковь и молятся святому Никите. Это помогает защитить себя и своих близких от болезней и неприятностей.
Фото: istock / Andrey Sayfutdinov
Общение с близкими. День Никиты Гусятника — это хорошее время, чтобы провести его с семьёй и друзьями. Можно устроить семейный ужин или просто пообщаться.

Приготовление блюд из гусятины. Считается, что употребление гусятины в этот день принесёт удачу и благополучие. Можно приготовить жаркое, запечённого гуся или другие блюда из гусятины.

Что можно делать 28 сентября

В этот день стоит провести обряды и прочитать заговоры для защиты гусят и урожая.

Стоит приготовить особые блюда, такие как гусь с яблоками или пироги с гусятиной.
Фото: istock / Lilechka75
Проведите время на свежем воздухе. Прогулка в парке или лесу поможет вам восстановить силы и улучшить настроение.

28 сентября также считается благоприятным днём для планирования и постановки целей.

Что нельзя делать 28 сентября

Есть несколько вещей, которые не рекомендуется делать в этот день:
  • Работать в поле или огороде. Считается, что это может привести к неурожаю.
  • Не рекомендуется заниматься уборкой и стиркой.
  • Брать в долг деньги или вещи. Это может привести к финансовым трудностям.
  • Ссориться и конфликтовать, ведь это может обернуться негативными последствиями.

Приметы на 28 сентября

Существует несколько примет, связанных с днём Никиты Гусятника:

  • Если в этот день идёт дождь, то это предвещает урожайный год.
  • Если гуси летят низко, то это предвещает холодную зиму.
  • Если в этот день увидеть белого гуся, то это предвещает удачу и благополучие.
  • Поднять с земли или пола оброненную кем-то монету — обрести себя на нищету в следующие три года.

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В подмосковных дворах с начала сентября выявили 437 вандальных надписей
26 сентября 2024, 22:02

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

«Умные» автомобили выявили во дворах Подмосковья с начала сентября более 400 вандальных надписей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Все 437 случаев незаконного нанесения граффити и объявлений направлены для оперативного устранения ответственным службам. По данным ведомства, лидируют по количеству дефектов Дмитров, Мытищи, Домодедово, Подольск и Серпухов. Самый большой объём нарушений выявляется на игровых элементах детских площадок, лавочках и информационных стендах.
«В Подмосковье каждый день работают шесть мобильных комплексов. Они по графику объезжают все городские округа и фиксируют нарушения. Например, зимой они будут выявлять места складирования снега на придомовых территориях, а информация будет направляться управляющим компаниям для принятия мер», – рассказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.
В министерстве напомнили, что нанесение на городские объекты надписей и рисунков без разрешения относится к проявлениям вандализма. За порчу общественного имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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#московская область
#нарушения
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Российский сенатор высказался о причастности к продаваемому на Украине заводу
Сенатор Калашник не имеет отношения к украинскому заводу «Мотордеталь-Конотоп»
26 сентября 2024, 21:28

Фото: iStock/Garsya

Член Совета Федерации России Сергей Калашник опроверг свою причастность к заводу «Мотордеталь-Конотоп», который выставили на продажу на Украине. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Фонд госимущества Украины анонсировал продажу предприятия, якобы принадлежащего сенатору Сергею Калашнику. Стартовая цена завода составила 278,5 миллиона гривен (6,7 миллиона долларов).

Калашник заявил, что не имеет никакого отношения к этому предприятию.

Завод располагается в Сумской области Украины и занимается производством поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания. Он является одним из крупнейших предприятий в стране.

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Ветеринары оформили летом 12 тыс. документов на вывоз питомцев из Подмосковья
26 сентября 2024, 21:17

Фото: пресс-служба в Минсельхозпрода МО

Сотрудники Государственной ветеринарной службы Московской области оформили около 12 тыс. документов для вывоза домашних животных за пределы региона. Об этом по итогам сезона отпусков сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Каждый год в летние месяцы специалисты Госветслужбы отмечают повышенный спрос на оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных, путешествующих с владельцами. Так, с начала года было оформлено 11,8 тыс. подобных документов: 3,5 тыс. на кошек и 8,2 тыс. – на собак. Подмосковные кошки выезжали за границу 2,2 тыс. раз, собаки – 5 тыс.», – рассказали в Минсельхозпроде.
В ведомстве напомнили, что оформить заявку на ветеринарное свидетельство формы №1 на перевозку домашнего животного можно на сайте госуслуг региона.

Информацию, требующуюся для заполнения полей формы, можно получить в ближайшей госветклинике Подмосковья. Адреса и графики работ указаны по ссылке.

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Названы грибы, за сбор которых можно попасть в тюрьму
Юрист Русяев: сбор грибов из Красной книги карается штрафом или лишением свободы
26 сентября 2024, 21:14

Фото: iStock/PIKSEL

Сбор краснокнижных грибов карается законом, напомнил юрист Илья Русяев.
За сбор, приобретение, хранение и перевозку грибов, занесённых в Красную книгу, может последовать штраф в размере до одного миллиона рублей или даже лишение свободы на срок до четырёх лет, заверил юрист в беседе с NEWS.ru.

Он призвал обратить особое внимание на такой вид, как рядовка мацутакэ. Именно она упоминается в законе в качестве примера краснокнижного гриба, за сбор которого будут применены выше упомянутые меры.

В законе не прописано, каким способом необходимо собирать грибы: срезать или выдергивать. Но из экологических соображений грибы лучше срезать ножом, оставляя над поверхностью земли небольшую часть ножки, что позволит сохранить грибницу.

Русяев также напомнил, что незнание закона не освобождает граждан от ответственности. Но всё же посоветовал перед походом в лес прочесть полный список грибов, запрещённых к сбору. Такой список находится в открытом доступе на сайте Министерства природы России.

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Депутат Разворотнева: аварий в сфере ЖКХ избежать зимой не получится
26 сентября 2024, 20:42

Фото: iStock/Funnycreature

Аварий в сфере ЖКХ в этом году избежать не получится. Об этом рассказала зампред Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ, зампред Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.
«Готовность к отопительному сезону определяется в первую очередь подписанными паспортами по готовности к зиме. Эти паспорта подписываются в том случае, когда были проведены проверки готовности оборудования, инженерных коммуникаций дома, когда все, выявленные в процессе испытаний поломки были устранены», — рассказала Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, аварий в сфере ЖКХ в этом году не удастся избежать. Специалист объяснила это обширным износом коммунальной инфраструктуры. А чтобы исправить эту проблему понадобится еще несколько лет.

Разворотнева отметила, что на обновление коммунальной инфраструктуры выделяются значительные средства из бюджета. Кроме того, правительство реализует программу предоставления кредитов регионам для этих целей.

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#минобороны
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В Госдуме предложили уменьшать сроки заключённым за прочитанные книги
26 сентября 2024, 20:30

Фото: iStock/pcess609

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») предложил уменьшать срок лишения свободы за прочитанные заключёнными книги, формирующие общепринятые моральные ценности. Соответствующую инициативу он направил главе Минюста РФ Константину Чуйченко.
Депутат отметил, что возможным вариантом реализации такого предложения может стать прочтение заключёнными книг из перечня литературы, который в скором времени утвердит Минюст. В него могут войти «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Воскресение» Л.Н. Толстого и «На дне» Максима Горького.

Даванков напомнил, что по нынешним правилам заключённому могут смягчить наказание при хорошем поведении, ответственном отношении к учёбе и труду, сожалении о совершённом деянии и частичном или полном возмещении причинённого ущерба или заглаживании вины. Однако сейчас не предусмотрено смягчение наказания за прочтение книг, положительно влияющих на заключённых и формирующих у них моральные принципы.

Вице-спикер Думы попросил Чуйченко оценить эту инициативу и в случае её поддержки поручить профильным департаментам Минюста реализовать её.

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