Строительство поликлиники в жилом комплексе «Союзный» завершено на 86%

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В Одинцовском районе идёт строительство поликлиники на 67 посещений в смену. Готовность объекта составляет 86 %. Застройщик ГК «Вектор» возводит медицинское учреждение в жилом комплексе «Союзный» в рамках комплексного развития территории (КРТ) за счёт внебюджетных средств, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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