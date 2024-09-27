В селе Ильинское Волоколамского округа благоустроили двор

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Комплексное благоустройство дворовой территории провели у многоквартирных домов №№7, 8 и 9 по Центральной улице в селе Ильинское Волоколамского городского округа, качество работ проверили врип главы округа Наталья Козлова. Первый заместитель главы Сергей Шорников и начальник территориального отдела Сергей Блохин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В результате проведённого благоустройства общественное пространство заметно преобразилось. Здесь обновили асфальт на внутридворовых проездах и у входов в подъезды, расширили площадки под парковки, благодаря чему увеличилось количество машино-мест, а также обустроили пешеходные дорожки», — отметила Наталья Козлова.По окончании работ подрядчик убрал строительный мусор и провёл озеленение — во дворе высадили сирень и кизильник.
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Лев Каштанов