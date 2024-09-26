В Балашихе готовят к открытию детскую площадку «Атом»

Фото: Ирина Мальцева
Комплексный ремонт дворовой территории проводится у домов №№8 и 12 по Пролетарской улице в Балашихе, работы включают обновление асфальтового покрытия, лавочек и урн, а также установку большой детской площадки в стилистике «Атом», передаёт корреспондент Ирина Мальцева.
«Новый детский городок с каруселями, горками и гимнастическими комплексами уже почти смонтирован. Установка ведётся в рамках реализации губернаторской программы по модернизации детских площадок», — говорится в сообщении.Отмечается, что благоустройство двора стартовало 10 сентября, в работах задействованы семь человек и три единицы техники. Помимо монтажа детской площадки рабочие делают основание под тротуары, устанавливают бордюрный камень и скоро приступят к асфальтированию. Завершить работы по благоустройству планируют до конца месяца.
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