Благоустройство Томилинского лесопарка в Люберцах завершат в этом году

Фото: пресс-служба правительства МО
Масштабные работы по благоустройству проводятся на территории Томилинского лесопарка в Люберцах, завершить их должны в текущем году. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Люберец Владимир Волков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Андрей Воробьёв отметил, что при благоустройстве общественных пространств крайне важно учитывать пожелания жителей и наладить с ними обратную связь.
Отмечается также, что в текущем году стартует благоустройство Центрального парка в Люберцах и создание сквера у памятника Святителю Николаю в Дзержинском. Будет завершено благоустройство Наташинского парка в Люберцах и сквера им. Громцева в Дзержинском, а в Малаховке обновят Летний парк.
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«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы разъясняли жителями, почему мы делаем парки в лесах, говорили обо всех преимуществах: это и безопасность, и видеонаблюдение, и тренажеры, и лавочки, и всё, что связано с понятием цивилизованный отдых. Везде, где мы реализуем эту программу, получаем положительные отзывы», — сказал Андрей Воробьёв.В свою очередь, Владимир Волков рассказал, что на благоустройство Томилинского лесопарка был большой запрос от населения.
«У нас много разных идей, как преобразовать Томилинский лесопарк, сейчас этот проект находится в активной стадии реализации. Работы там мы начали в прошлом году, и в этом должны полностью их завершить», — заверил Владимир Волков.Общая площадь благоустройства в Томилинском лесопарке составляет более 30 гектаров. Здесь будут оборудованы пешеходные дорожки, лыжная трасса с навигацией, детские и спортивные площадки и пр. Кроме того, лесопарк соединят с территорией парка «Лесная опушка».
Отмечается также, что в текущем году стартует благоустройство Центрального парка в Люберцах и создание сквера у памятника Святителю Николаю в Дзержинском. Будет завершено благоустройство Наташинского парка в Люберцах и сквера им. Громцева в Дзержинском, а в Малаховке обновят Летний парк.
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Лев Каштанов