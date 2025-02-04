В Люберцах на улице Инициативная построят путепровод над железной дорогой

Андрей Воробьёв и Владимир Волков (фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин)
В городском округе Люберцы продолжается развитие транспортной инфраструктуры, о ходе работ и планах в этой сфере доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Люберец Владимир Волков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В этом году должно начаться проектирование путепровода через железнодорожные пути Казанского и Рязанского направления МЖД на улице Инициативная. Путепровод позволит ликвидировать однополосный проезд с реверсивным движением», — сказал Владимир Волоков.Открыть движение по новому путепроводу должны в 2028 году.
Кроме того, губернатор обсудил с главой округа возможность продлить трассу МКАД-Дзержинский, чтобы у жителей появился новый выезд на Московскую кольцевую автодорогу. Отмечается, что такая трасса нужна и градообразующим предприятиям.
В ходе встречи также был затронут вопрос о завершении первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта, который включает создание двух подземных пешеходных переходов. Эта работа будет завершена в текущем году. И в этом же году планируется открыть движение по трассе ЮЛА от Варшавского шоссе до М-12.
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