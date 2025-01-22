Готовность реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах достигла 50%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Стадион «Торпедо» в Люберцах реконструируют в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Семья», в настоящее время на объекте выполнено 50% работ, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время на объекте устанавливают ограждения, монтируют инженерные сети и тепловые пункты, проводят отделочные и фасадные работы. Сформированы функциональные зоны стадиона — зона спорта, зона отдыха, зона парковки и зона застройки», — говорится в сообщении.Трибуна обновлённого стадиона займёт 2,2 тыс. квадратных метров, она сможет принять 1588 зрителей. Кроме того, на объекте ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом.
Реконструкция стадиона началась в августе 2023 года, завершить все работы планируется к третьему кварталу текущего года.
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Лев Каштанов