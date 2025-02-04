В округе Люберцы в этом году откроют две школы на 2,6 тыс. мест

Фото: пресс-служба правительства МО
Две крупные школы планируется открыть в городском округе Люберцы в текущем году: на 1100 мест в городе Дзержинский и на 1500 мест в ЖК «Жулебино-Парк». О реализации планов по открытию объектов социальной инфраструктуры доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Люберец Владимир Волков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Произошло объединение Люберец с Дзержинским и Островцами. Каждая из этих территорий нуждается в особом внимании, мероприятиях, направленных на их развитие. Это и здравоохранение, и благоустройство, и ЖКХ. Большие планы также по школам и детским садам», — отметил Андрей Воробьёв.Одной из актуальный задач является завершение постройки школы №7 на Угрешской улице в Дзержинском. Первоначально её планировалось открыть 1 сентября 2024 года, однако подрядчик сорвал сроки сдачи объекта.
«Сейчас школа находится уже в активной стадии строительства, работы ведутся на всех этажах. Я лично каждую субботу выезжаю на стройплощадку, чтобы контролировать процесс», — отметил Владимир Волков.Кроме того, в текущем году будет открыта школа-новостройка в жилом комплексе «Жулебино-Парк». В эксплуатацию также введут новые детские сады в посёлках Мирный и ВУГИ. А во втором квартале текущего года начнётся строительство школы на 1,1 тыс. учеников на территории ЖК «Новые Островцы». Открыть эту школу должны к 1 сентября 2026 года.
В округе также ведётся развитие медицинской инфраструктуры, в частности, стартовал ремонт Люберецкой больницы и Московского областного центра охраны материнства и детства. Уже в апреле должен быть закончен капремонт взрослой поликлиники Дзержинской больницы, а также продолжается строительство трёх поликлиник, две из которых — в посёлке Октябрьский и в ЖК «Люберецкий» введут в эксплуатацию в 2025 году, а ещё одну — в посёлке Мирный — в 2026 году.
Глава округа Люберцы добавил, что поликлинику в посёлке Октябрьский панируется открыть раньше первоначально назначенного срока: не к концу года, а в июле.
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