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Благовещение – 2024: дата, история, приметы и традиции праздника

06 апреля 2024, 19:21
Фото: iStock/Rdimid_86

Фото: iStock/Rdimid_86

Православные христиане седьмого апреля отмечают один из самых значимых церковных праздников – Благовещение. О том, когда впервые начали отмечать торжество, какие традиции существуют, и чего нельзя делать в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Благовещение в 2024 году: какого числа


Ежегодно Благовещение отмечается 7 апреля. У торжества установлена дата и она не является переходящей. Однако для представителей разных конфессий торжество наступает в разные дни. Русская, Грузинская, Иерусалимская и другие православные церкви отмечают его 7 апреля, а католики — 25 марта.



Разница в датах празднования возникает из-за календарей. Православная церковь пользуется юлианским календарем, а католическая — григорианским.


Благовещение: история праздника


Церковное придание гласит, что во время чтения Священного Писания Марии явился архангел, который сообщил, что ей предстоит стать Матерью Сына Божьего.

Мария, сохранившая девство, удивилась предсказанию ангела. Тогда он объяснил ей, что зачатие будет непорочным. Дева в ответ на слова архангела произнесла: «Да будет мне по слову твоему». Как отмечают богословы, именно этот момент стал ключевым для Благовещения.

Благовещение 2024: суть торжества


Благовещение имеет особое значение для верующих, ведь именно оно считается началом земного пути Иисуса Христа.

Именно тогда, когда Мария не просто приняла весть от архангела, но и согласилась стать Богородицей, для верующих людей открылся мост, по которому мог пройти каждый, кто верит и следует духовно-нравственным законам.

Благовещение в 2024 году: традиции


Седьмого апреля в православных храмах проходят богослужения. Священники облачаются в голубые наряды, которые символизируют чистоту и непорочность Богородицы. После литургии исполняются тропарь и кондак праздника.

Благовещение в 2024 году: пост


В 2024 году Благовещение приходится на период Великого поста, когда еще продолжает действовать ряд ограничений. Однако в церковный праздник разрешается включить в рацион рыбные блюда и даже выпить немного вина.

Благовещение в 2024 году: что можно и нельзя делать


Православным верующим следует отправиться в храм и поприсутствовать на праздничной всенощной литургии. Категорически нельзя в этот день сквернословить, злиться, завидовать, ссориться. Хорошим делом станет благотворительность. Можно сделать пожертвование в храм или нуждающимся.

Также в Благовещение можно навестить родных и близких.

Благовещение в 2024 году: приметы


На Руси говорили, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет». Считается, что работа по дому, шитье и т.д. не сулят ничего хорошего.

По погоде в Благовещение можно предсказать погоду на Пасху. Если в этот день тепло и ясно, то и на Пасху будет солнечно.

Дождь обещал обилие грибов в лесах и хороший клев для рыбаков. Гроза сулила богатый урожай орехов и теплое лето. Безоблачное небо радовало земледельцев, так как говорило о богатом урожае в новом сезоне.

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В Москве по делу о мошенничестве арестован топ-менеджер «Телеспорт груп»
06 апреля 2024, 19:21

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Москве по делу о мошенничестве задержан генеральный директор компании «Телеспорт груп» Пётр Макаренко. Гагаринский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под домашним арестом.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, таким образом было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Срок домашнего ареста составит 30 суток, то есть до 4 мая. Также сотрудники пресс-службы судебного органа уточнили, что Макаренко предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, составляет до десяти лет лишения свободы.

АО «Телеспорт груп» (TeleSport Group) является крупнейшим российским оператором на рынке спортивного маркетинга. Компания специализируется на привлечении спонсоров и поиске рекламодателей для федераций и чемпионатов по разным видам спорта как в России, так и за её пределами. Также фирма выступает в качестве одного из основных покупателей прав на телевизионный показ различных спортивных соревнований.

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#спорт
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В первую субботу апреля Павлово-Посадский округ вышел на субботник
06 апреля 2024, 18:29

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Шестого апреля на борьбу с мусором вышли сотрудники администрации, учреждений социальной сферы, территориальных отделов, городские службы, представители общественных и молодежных организаций, депутаты и просто неравнодушные жители. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
Творческие павловопосадцы записали песню «Все на субботник!», под которую захочется взять в руки грабли, выйти на улицу и сделать мир вокруг чище.

Послушать песню можно здесь. Автор слов: Анна Суница, композитор: Денис Тихонов, исполняет: Марина Мартынова, операторы: Григорий Кумпиков и Дмитрий Морозов.

Администрация городского округа выразила огромную благодарность всем, кто помог сделать Павлово-Посадский округ чище и уютнее.

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#администрация
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Литва передала Украине партию броневиков М577
Минобороны: Литва передала Украине партию броневиков М577
06 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/NejauPhoto

Литовское министерство обороны передало Украине партию броневиков М577. Количество машин не уточняется.
В сообщении, опубликованном в социальной сети X, указано: «Вчера вечером на Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали броневики М577».

В январе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва в начале 2024 года отправит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования.

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#партия
#литва
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Блиновской разрешили звонить родным из СИЗО
06 апреля 2024, 17:49

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогеру Елене Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, «королеве марафонов» будут разрешены звонки родным на общих основаниях.

В настоящее время блогер отбывает наказание в изоляторе с «интеллигентными сокамерницами». Блиновская занимается мозаикой и старается держаться, пишет портал.

Ранее сообщалось, что содержащаяся под стражей Блиновская пыталась обжаловать сумму штрафов и пеней, назначенных ей судом. Однако следственные органы 22 марта предоставили новые доказательства вины блогера и ее упруга. В настоящее время им вменяют 900 млн рублей налогов.

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Грету Тунберг задержали в Нидерландах
NOS: Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге
06 апреля 2024, 17:46

Фото: iStock/Yingko

Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге, сообщает NOS.
Активисты, включая Грету, выступали против субсидирования использования ископаемого топлива и климатической политики уходящего правительства Нидерландов.

Они пытались перекрыть перекресток между улицами Конингскаде и Корт-Вурхаут, а также автомагистраль A12 в знак протеста. По словам Тунберг, задержание прошло без инцидентов.

Вместе с ней были задержаны и другие участники акции.

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#акции
#активисты
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В Карелии арестовали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы»*
В Петрозаводске мужчину арестовали за создание ячейки «Свидетелей Иеговы»
06 апреля 2024, 17:39

Фото: iStock/Rawf8

Мужчину из Петрозаводска подозревают в причастности к деятельности организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия.
По данным правоохранительных органов, 30-летний житель с 2021 по 2024 год предположительно возглавлял местную ячейку этой организации. Ему предъявляется обвинение в привлечении новых членов, организации собраний и проведении обсуждений идеологии, а также изучении запрещенной литературы.

Главу местной ячейки задержали, и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый отказался признать свою вину и не сотрудничает с следствием.

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#рф
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В затопленном Орске произошла вспышка острой кишечной инфекции
06 апреля 2024, 17:34

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В период с 4 по 5 апреля в Орске, затопленном после прорыва дамбы, зафиксировано увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди местных жителей. В медицинские учреждения с характерными жалобами обратились 18 человек.
Об этом сообщили а пресс-службе министерства здравоохранения Оренбургской области. Восемь человек из тех, кто пришёл за помощью к медикам, были госпитализированы. Все пациенты жаловались на тошноту, рвоту и жидкий стул, указано в сообщении ведомства. При этом у всех горожан в анамнезе отмечено употребление для питья и приготовления пищи воды из-под крана.

В настоящее время состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. В ходе лабораторного исследования воды и биоматериала эксперты выявили наличие норовируса второго типа.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов предупреждал, что из-за разрушения дамбы жителям Орска могут грозить вспышки холеры, дизентерии и сальмонеллёза. Также, по его словам, определённую опасность может представлять плесень, которая неизбежно появится в подтопленных домах.

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Выставку «Россия» посетили 10 миллионов гостей
06 апреля 2024, 17:29

Фото: Сергей Баранов

Международную выставку-форум «Россия» посетили десять миллионов гостей. Юбилейным посетителем мероприятия стал Константин Панфилов из Ярославля. На Выставку он приехал с супругой Екатериной.
Семейная пара получила от АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск.


В ходе поездки юбилейные гости выставки посетят первое в мире судно с ядерной энергетической установкой — атомный ледокол «Ленин». Они также смогут пойти на экскурсию и познакомиться с одним из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — поделился впечатлениями Константин Панфилов.

Раньше семья никогда не была на русском Севере. Однако теперь у них есть возможность не только отправиться в путешествие, но и посетить знаменитую Кольскую атомную электрическую станцию.


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Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома
Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома
06 апреля 2024, 16:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает общие требования к размещению сетей связи в таких домах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Новый закон предусматривает бесплатное размещение сетей связи и обеспечивает операторам доступ к ним в многоквартирных домах, за исключением оплаты за электричество. Также он предоставляет право размещения сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя), без необходимости принятия решения на общем собрании.

Предполагается, что правительство Российской Федерации установит единый порядок размещения таких сетей связи. Согласно новому закону, провайдерам необходимо в течение года переустановить всё своё оборудование в соответствии с установленными стандартами.

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