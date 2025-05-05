Blick: плюнувшего на табличку посольства РФ в Берне оштрафовали на 7 тыс франков

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Юриста, плюнувшего на табличку российского посольства в Берне, оштрафовали почти на 7 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщает Blick.
Инцидент случился в феврале 2024 года. Тогда обвиняемый во время пробежки плюнул на табличку посольства РФ, тем самым выразив свой протест из-за позиции Швейцарии по конфликту на Украине. По итогу юрист был задержан охраной российского консульства.
Суд постановил оштрафовать мужчину на 6,9 тысяч франков, что означает 8,3 тысячи долларов. К тому же он обязан выплатить еще 500 франков за судебные издержки.
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Иван Мусатов