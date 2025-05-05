С 5 мая Skype окончательно прекратил свое существование

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С 5 мая платформа Skype официально прекратила свое существование. Об этом сообщает ТАСС.
«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия» — говориться в рассылке Microsoft, владеющей платформой.
Теперь компания сосредотачивается на развитии Teams. Эта программа является еще одним сервисом для коммуникации и совместной работы. Переход со Skype в Teams будет бесплатен и не потребует изменения персональных данных.
Все данные помещенные в Skype сохранятся до января 2026 года. После их удалят с платформы.
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