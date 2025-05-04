В РПЦ не знают, распространяется ли Божье спасение на инопланетян

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Протоиерей Андрей Хватов объявил, что православие не исключает возможности существования других форм жизни, сообщила газета «Московский комсомолец».
Со слов клирика храма Святителя Николая в Хамниках, Священное Писание называет Бога Творцом «всего видимого и невидимого». Это позволяет выдвигать гипотезы об иных мирах и существах. Вместе с тем человек занимает особое место в христианском учении как носитель образа и подобия Божия, который предназначен для спасения, обратил внимание он. Но вопрос о том, относится ли спасение к инопланетянам, остается открытым.
Священник уточнил, что церковь не против научных исследований и поисков жизни за пределами Земли.
Ранее сообщалось, что священник столичного храма Благовещения Богородицы Русской православной церкви во время крестного хода окропил святой водой робота-доставщика.
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Священник уточнил, что церковь не против научных исследований и поисков жизни за пределами Земли.
Ранее сообщалось, что священник столичного храма Благовещения Богородицы Русской православной церкви во время крестного хода окропил святой водой робота-доставщика.
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Ольга Енгалычева