Роспотребнадзор проверит сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate

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Роспотребнадзор взял на особый контроль информацию о многочисленных претензиях к качеству зубной пасты марки Colgate Total Clean Mint. Специалисты ведомства организуют и проведут соответствующие проверки.
Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале надзорного ведомства. Ранее Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) временно приостановило продажи зубной пасты Colgate Total 12 Clean Mint. Причиной стали многочисленные жалобы потребителей на появление неприятных побочных эффектов: раздражений, жжения, отёков и даже болезненных язв после применения пасты.
В Роспотребнадзоре уточнили, что для зубной пасты не требуется государственная регистрация, лицензия или одобрение. Необходимо лишь пройти процедуру декларирования. В ведомстве заверили, что специалисты проводят постоянный мониторинг безопасности товаров, представленных на российском рынке, и призвали граждан в случае появления вопросов по качеству продукции направлять свои претензии по официальным каналам.
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В Роспотребнадзоре уточнили, что для зубной пасты не требуется государственная регистрация, лицензия или одобрение. Необходимо лишь пройти процедуру декларирования. В ведомстве заверили, что специалисты проводят постоянный мониторинг безопасности товаров, представленных на российском рынке, и призвали граждан в случае появления вопросов по качеству продукции направлять свои претензии по официальным каналам.
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Александр Бойцов