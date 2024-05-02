«Королева марафонов» намерена просить АС Москвы признать ее банкротом

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Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, намерена попросить АС Москвы признать ее банкротом. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что следует это из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
Блиновская уведомляет о намерении обратиться в АС города Москвы с заявлением должника о признании себя банкротом, указано в документах.
Ранее сообщалось, что «королева марафона», содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции. Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой. Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» ушёл на СВО. Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.
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