«Королева марафонов» намерена просить АС Москвы признать ее банкротом

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, намерена попросить АС Москвы признать ее банкротом. Об этом сообщает ТАСС.