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«Королева марафонов» намерена просить АС Москвы признать ее банкротом

ТАСС: Блиновская намерена просить АС Москвы признать ее банкротом
02 мая 2024, 15:02
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, намерена попросить АС Москвы признать ее банкротом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что следует это из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Блиновская уведомляет о намерении обратиться в АС города Москвы с заявлением должника о признании себя банкротом, указано в документах.



Ранее сообщалось, что «королева марафона», содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции. Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой. Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» ушёл на СВО. Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.

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