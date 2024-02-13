Суд отказался освобождать Блиновскую из СИЗО

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Мосгорсуд оставил в СИЗО автора «Марафонов желаний» Елену Блиновскую, об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Блиновскую обвиняют в отмывании денег и уклонении о уплаты налогов. Прямо перед заключением в СИЗО в отношении Блиновской было возбуждено ещё одно уголовное дело — «Неправомерный оборот средств платежей». Суммарно звезде интернета грозит до 16 лет лишения свободы.
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