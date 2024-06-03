Блогер и «королева марафонов» Блиновская подала в суд заявление о банкротстве

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Известная инфоцыганка Елена Блиновская предприняла очередную попытку выбраться из следственного изолятора. Арбитражный суд получил от неё заявление о банкротстве.
Попытка избежать неприятного пути из СИЗО в колонию предпринимается Блиновской далеко не в первый раз, напоминает телеграм-канал Readovka. Например, распускались слухи, что она уже погасила все долги перед налоговой инспекцией. В последний раз «королева марафонов» внесла в казну порядка 200 миллионов рублей, но это, как ни удивительно, оказалось лишь каплей в море.
Муж Блиновской Алексей, обанкротив свою фирму, заключил контракт с министерством обороны и отправился в зону спецоперации. Но и это не помогло. Стало известно, что Блиновский покинул часть, в которой проходил службу. Теперь его супруга подала заявление о банкротстве, надеясь, что это поможет избежать ей тюремного заключения. Остаётся ждать решения Арбитражного суда, а потом, возможно, новых шагов от Блиновской, никак не желающей отправляться за решётку.
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Александр Бойцов