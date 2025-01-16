Блиновский прибыл из зоны СВО на судебное заседание по уголовному делу жены

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Алексей Блиновский прибыл из зоны СВО в столичный Савёловский суд, где впервые участвует в заседании по уголовному делу своей супруги, по которому проходит свидетелем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ранее супругам запрещено было видеться, поэтому на всех заседаниях присутствовала только Елена Блиновская.
В зале суда Блиновский подмигнул супруге, после чего его сразу же вывели в коридор.
Ранее в этот день сообщалось, что блогер Елена Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей обвинениям по трём статьям Уголовного кодекса России.
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В зале суда Блиновский подмигнул супруге, после чего его сразу же вывели в коридор.
Ранее в этот день сообщалось, что блогер Елена Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей обвинениям по трём статьям Уголовного кодекса России.
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Анастасия Чинкова