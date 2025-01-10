Суд остановил взыскание 1,1 млрд рублей с «королевы марафонов» блогера Блиновской

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Исполнительное производство по взысканию более 1,1 миллиарда рублей налоговой задолженности с «королевы марафонов» блогера Елены Блиновской прекращено. Об этом стало известно из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Причиной прекращения взыскания стало банкротство Блиновской, как предусмотрено пунктом 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве».
Ранее суд признал Блиновскую банкротом и начал процедуру реализации ее имущества. По словам ее представителя, на момент начала банкротства блогер уже погасила более 320 миллионов рублей, а остаток основного долга превышал 587 миллионов. Общая сумма задолженности, включая налоговые обязательства, составляла около 1,2 миллиарда рублей.
Сейчас с Елены Блиновской продолжают взыскивать долг в размере 2,5 тысячи рублей. Кроме того, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
Блиновская частично признала свою вину.
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Ранее суд признал Блиновскую банкротом и начал процедуру реализации ее имущества. По словам ее представителя, на момент начала банкротства блогер уже погасила более 320 миллионов рублей, а остаток основного долга превышал 587 миллионов. Общая сумма задолженности, включая налоговые обязательства, составляла около 1,2 миллиарда рублей.
Сейчас с Елены Блиновской продолжают взыскивать долг в размере 2,5 тысячи рублей. Кроме того, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
Блиновская частично признала свою вину.
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Мария Моисеева