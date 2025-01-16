Елена Блиновская полностью признала вину по делу о неуплате налогов

Елена Блиновская (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Блогер Елена Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям в ходе допроса в зале Савеловского суда. Об этом сообщает РИА Новости.
Она подчеркнула, что, как руководитель компании, тоже несёт ответственность за неправомерный оборот денежных средств. Блиновская выразила надежду, что вырученных от продажи её активов средств хватит на полное погашение задолженности.
Также блогер подчеркнула, что написала явку с повинной сразу же после начала расследования.
Напомним, что Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых незаконным путём были легализованы 716 миллионов рублей. Блогера обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ о неправомерном обороте средств платежей, уклонении физлица от уплаты налогов и отмывании денежных средств.
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Также блогер подчеркнула, что написала явку с повинной сразу же после начала расследования.
Напомним, что Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых незаконным путём были легализованы 716 миллионов рублей. Блогера обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ о неправомерном обороте средств платежей, уклонении физлица от уплаты налогов и отмывании денежных средств.
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Анастасия Чинкова