Блогер Блиновская обжаловала решение суда о собственном банкротстве

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение суда о признании ее банкротом. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Изначально Блиновская сама инициировала процедуру банкротства, однако впоследствии передумала и рассчитывала погасить свои долги самостоятельно. Несмотря на это, суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.
В решении суда не указан общий размер неисполненных обязательств Блиновской. Однако с момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов: Федеральной налоговой службы России с требованием в размере около 1,2 миллиарда рублей и банка ВТБ с требованием на сумму около 270 миллионов рублей. На данный момент требования кредиторов еще не рассмотрены.
Елена Блиновская — известный российский блогер и предприниматель. В российских СМИ её называют одной из главных «инфоцыганок» страны. С апреля 2023 года она является фигуранткой уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. С января 2024 года Блиновская содержится под стражей в следственном изоляторе.
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В решении суда не указан общий размер неисполненных обязательств Блиновской. Однако с момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов: Федеральной налоговой службы России с требованием в размере около 1,2 миллиарда рублей и банка ВТБ с требованием на сумму около 270 миллионов рублей. На данный момент требования кредиторов еще не рассмотрены.
Елена Блиновская — известный российский блогер и предприниматель. В российских СМИ её называют одной из главных «инфоцыганок» страны. С апреля 2023 года она является фигуранткой уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. С января 2024 года Блиновская содержится под стражей в следственном изоляторе.
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Дарья Осипова