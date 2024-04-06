Блиновской разрешили звонить родным из СИЗО

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Блогеру Елене Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, «королеве марафонов» будут разрешены звонки родным на общих основаниях.
В настоящее время блогер отбывает наказание в изоляторе с «интеллигентными сокамерницами». Блиновская занимается мозаикой и старается держаться, пишет портал.
Ранее сообщалось, что содержащаяся под стражей Блиновская пыталась обжаловать сумму штрафов и пеней, назначенных ей судом. Однако следственные органы 22 марта предоставили новые доказательства вины блогера и ее упруга. В настоящее время им вменяют 900 млн рублей налогов.
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В настоящее время блогер отбывает наказание в изоляторе с «интеллигентными сокамерницами». Блиновская занимается мозаикой и старается держаться, пишет портал.
Ранее сообщалось, что содержащаяся под стражей Блиновская пыталась обжаловать сумму штрафов и пеней, назначенных ей судом. Однако следственные органы 22 марта предоставили новые доказательства вины блогера и ее упруга. В настоящее время им вменяют 900 млн рублей налогов.
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Анастасия Хохлова