Блиновской выдвинули окончательное обвинение

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Следователи допросили блогера Елены Блиновской и предъявили ей расширенное обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова, передает ТАСС.
«В связи с расширенным обвинением Елена заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов», — заявила адвокат.Как утверждает защита, уголовное дело Блиновских содержит около 30 томов.
Сейчас Блиновская находится в СИЗО. Мера пресечения была ужесточена из-за нарушений условий домашнего ареста. Блогера задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле.
Читайте также:
ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт
В Ульяновске парень из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
Алина Юрчак