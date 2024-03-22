ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт

Фото: ФСБ
Федеральная служба безопасности России опубликовала видео боевого столкновения с ликвидированным агентом Украины, который готовил теракт в Бердянске, передает РИА Новости.
На записи показан ночной стрелковой бой с агентом, вооруженным пистолетом ПМ. На фоне слышны приказы сотрудников ФСБ «Положите оружие!» и серия выстрелов, видны вспышки от выстрелов.
Затем на территории кладбища показан труп агента. Рядом с ним на земле лежат пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство, которое он извлек из тайника при подготовке теракта.
Кроме того, в ролике представлен обыск в доме агента. По данным видео, там было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство и рация для координации действий.
Ранее в службе сообщили, что удалось предотвратить подготовку теракта, задуманного украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с использованием завербованного гражданина РФ. По данным ведомства, агент также был причастен к убийству офицера Министерства обороны России и передаче противнику координат местонахождения военных и правоохранительных органов.
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Затем на территории кладбища показан труп агента. Рядом с ним на земле лежат пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство, которое он извлек из тайника при подготовке теракта.
Ранее в службе сообщили, что удалось предотвратить подготовку теракта, задуманного украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с использованием завербованного гражданина РФ. По данным ведомства, агент также был причастен к убийству офицера Министерства обороны России и передаче противнику координат местонахождения военных и правоохранительных органов.
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Артем Кузьмин