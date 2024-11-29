Долг Блиновской в 1,5 млрд исчез

Елена Блиновская (Фото: Кристина Кормилицына)
В ходе беседы с изданием налоговый юрист Елены Блиновской рассказал, что у него в настоящее время нет понимания, как это произошло.
Ранее адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова сообщала, что блогер Елена Блиновская нашла покупателя на свой частный дом в Истре. Юрист уточнила, что Блиновская и покупатель уже поставили подписи на предварительном договоре купли-продажи. Наталья Сальникова не раскрыла финальную сумму сделки и личность будущего владельца частного дома в Истре.
Площадь дома составляет где-то 1,7 тысячи квадратных метров, а стоит он 750 миллионов рублей.
Читайте также:
Признанная банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае
Суд отказался от ускорения процесса по делу Блиновской
Блиновская будет жить на 20 тысяч в месяц: что ждет признанную банкротом «королеву марафонов» и кому отойдут ее миллиарды