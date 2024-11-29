Долг Блиновской в 1,5 млрд исчез

Не так давно Филипп Киркоров оправился от скандала, связанного с посещением «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, как ему вновь пришлось столкнуться с негативом из-за того, что дети не смогли адаптироваться в частной школе в Дубае и вернулись домой всего через год обучения. О том, как складывается жизнь наследников Киркорова и почему их обвиняют в проблемах знаменитого отца расскажет «Радио 1».