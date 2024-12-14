Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве

Елена и Алексей Блиновские (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Алексей Блиновский, муж блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской, подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о банкротстве своей жены. Об этом информирует РИА Новости.
В пятницу, 6 декабря, апелляция поступила в суд первой инстанции. Уточняется, что ее вместе с другими материалами дела передадут для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Согласно информации агентства, судебное разбирательство назначено на 4 февраля следующего года.
Напомним, суд в Москве признал Елену Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. ФНС оценивала долг блогерши в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн руб., остальное — пени и штрафы.
Читайте также:
Долг Блиновской в 1,5 млрд исчез
Признанная банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае
Суд отказался от ускорения процесса по делу Блиновской
Согласно информации агентства, судебное разбирательство назначено на 4 февраля следующего года.
Напомним, суд в Москве признал Елену Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. ФНС оценивала долг блогерши в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн руб., остальное — пени и штрафы.
Читайте также:
Долг Блиновской в 1,5 млрд исчез
Признанная банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае
Суд отказался от ускорения процесса по делу Блиновской
Екатерина Коршунова