Блиновская нашла покупателя на дом в Подмосковье

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Блогер Елена Блиновская нашла покупателя на свой частный дом в Истре, проинформировал Телеграм-канал Shot, ссылаясь на адвоката «королевы марафонов» Наталью Сальникову.
Юрист передала, что Елена Блиновская и покупатель уже поставили подписи на предварительном договоре купли-продажи. Наталья Сальникова не раскрыла финальную сумму сделки и личность будущего владельца частного дома в Истре.
Недвижимость, которую продаёт «королева марафонов» — это двухэтажный коттедж в элитном населённом пункте «Миллениум Парк». Площадь дома составляет где-то 1,7 тысячи квадратных метров, а стоит он 750 миллионов рублей. По информации канала, Елена Блиновская могла продать жилплощадь с небольшой скидкой.
Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская объявила о банкротстве. Сумма задолженности «королевы марафонов» перед налоговыми органами составляет около 1,2 миллиарда рублей, из которых полмиллиарда — это пени.
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Недвижимость, которую продаёт «королева марафонов» — это двухэтажный коттедж в элитном населённом пункте «Миллениум Парк». Площадь дома составляет где-то 1,7 тысячи квадратных метров, а стоит он 750 миллионов рублей. По информации канала, Елена Блиновская могла продать жилплощадь с небольшой скидкой.
Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская объявила о банкротстве. Сумма задолженности «королевы марафонов» перед налоговыми органами составляет около 1,2 миллиарда рублей, из которых полмиллиарда — это пени.
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Ольга Енгалычева