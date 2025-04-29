«Это будет закрытое мероприятие»: Лепс не пригласил Агаларова на свадьбу с 19-летней Авророй

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)
Певец Эмин Агаларов заявил, что его друг и коллега Григорий Лепс не пригласил его на свадьбу, передает Пятый канал.
Уточняется, что певец не пригласил на свадьбу даже друзей, с которыми выступает много лет.
Напомним, уже долгое время Григорий Лепс встречается с 19-летней Авророй Кибой. По словам исполнителя, он настроен серьезно, поэтому давно сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Дата свадьбы в настоящее время неизвестна.
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«Кстати, еще не приглашал. Может, это будет закрытое мероприятие», — приводит слова Агаларова Пятый канал.
Напомним, уже долгое время Григорий Лепс встречается с 19-летней Авророй Кибой. По словам исполнителя, он настроен серьезно, поэтому давно сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Дата свадьбы в настоящее время неизвестна.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова