«Это будет закрытое мероприятие»: Лепс не пригласил Агаларова на свадьбу с 19-летней Авророй

Маша Малиновская — одна из самых узнаваемых фигур нулевых: телеведущая, модель, актриса и диджей. Её имя часто мелькало на обложках журналов, а появления на светских мероприятиях становились событием. Но за блеском публичной жизни скрывается история сильной женщины, которая прошла через предательство, одиночество и материнство без поддержки.