«Гриша, верни долги»: на концерте Кадышевой появились плакаты, посвященные ее сыну

Зураб Церетели завещал похоронить себя рядом с официальной супругой — княжной Инессой Андроникашвили. Но что же тогда с Татьяной Кочемасовой — женщиной, которая была с ним два десятилетия и посвятила ему всю себя? О том, почему Церетели завещал похоронить его с первой женой, ​расскажет «Радио 1».