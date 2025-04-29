«Гриша, верни долги»: на концерте Кадышевой появились плакаты, посвященные ее сыну

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Обманутые сыном Кадышевой девушки пришли с плакатами на концерт певицы. Об этом сообщает шоу «Малахов».
Ранее сразу несколько девушек обвинили сына Надежды Кадышевой Григория в краже у них денег. Якобы Костюк брал у них в долг миллионные суммы и не возвращал.
Накануне на один из концертов, где вместе со звездной исполнительницей выступал и Григорий, пришли несколько девушек с плакатами, на которых было написано: «Гриша, верни долги!», «Где деньги?», «Хватит врать!».
Стоит отметить, что Надежда Никитична не спешит комментировать сложившуюся ситуацию.
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Накануне на один из концертов, где вместе со звездной исполнительницей выступал и Григорий, пришли несколько девушек с плакатами, на которых было написано: «Гриша, верни долги!», «Где деньги?», «Хватит врать!».
Стоит отметить, что Надежда Никитична не спешит комментировать сложившуюся ситуацию.
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Екатерина Коршунова