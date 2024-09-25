Против Фельгенгауэр* возбудили дело за неисполнение обязанностей иноагента

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Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
«В отношении Шадриной* возбуждено уголовное дело по части 2 статье 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», — заявил собеседник агентства.Максимальное наказание по указанной статье — два года колонии.
Минюст РФ внес Фельгенгауэр* в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года, в пункте «сведения об иностранных источниках» у журналистки указана Украина и Deutsche Welle* — немецкая телерадиокомпания, признанная в России СМИ-иноагентом.
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*признаны иностранными агентами на территории РФ.
Данил Пономарев