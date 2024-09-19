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Неизвестный ворвался в Лефортовский суд на заседание по иску Мизулиной к Дудю*

19 сентября 2024, 17:07
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Неизвестный ворвался на заседание Лефортовского суда Москвы в камуфляже и перчатках, когда рассматривался иск общественника Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву, пишет SHOT.
Нежданный посетитель заявил, что он якобы является прокурором, а потом стал читать подробности своего сна и потребовал приобщить его к делу.

Неизвестный пояснил, что во сне Лебедев, а также адвокат Калой Ахильгов, Дудь и Мизулина собрались на лесной поляне и участвовали в «лукавстве» по инициативе Лебедева.



Лебедев заявил, что ему и его супруге надо поменять фамилию, и что обстановка в стране неспокойная. Затем упомянуть новую фамилию в беседе с Дудем, покритиковав Лигу Безопасного интернета. Мизулина во сне выступила за эту идею и сказала, что она и Лига обратятся в суд и потребуют с Лебедева десять миллионов долларов, которые передадут на спецоперацию, заключил «прокурор».

Завершив повествование, неизвестный выбежал из суда.

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*Признан иноагентом в РФ
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