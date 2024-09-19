Неизвестный ворвался в Лефортовский суд на заседание по иску Мизулиной к Дудю*

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Неизвестный ворвался на заседание Лефортовского суда Москвы в камуфляже и перчатках, когда рассматривался иск общественника Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву, пишет SHOT.