Мужа Блиновской объявили в розыск

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Муж основателя проекта «Марафон желаний» блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский объявлен в розыск по уголовной статье. Информация следует из базы розыска МВД России.
При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается Блиновский. На данный момент мужчина находится под следствием по делу о неуплате налогов.
В последнее время он находился в зоне специальной военной операции, однако позже мужчина покинул фронт. Его местонахождение остается неизвестным.
Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
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В последнее время он находился в зоне специальной военной операции, однако позже мужчина покинул фронт. Его местонахождение остается неизвестным.
Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
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Екатерина Коршунова