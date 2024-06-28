Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужа Блиновской объявили в розыск

Мужа Блиновской объявили в розыск

28 июня 2024, 11:42
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

Муж основателя проекта «Марафон желаний» блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский объявлен в розыск по уголовной статье. Информация следует из базы розыска МВД России.
При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается Блиновский. На данный момент мужчина находится под следствием по делу о неуплате налогов.

В последнее время он находился в зоне специальной военной операции, однако позже мужчина покинул фронт. Его местонахождение остается неизвестным.



Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

Читайте также:

Стало известно, в каких боях принимает участие муж «королевы марафонов»

Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке

Блогер и «королева марафонов» Блиновская подала в суд заявление о банкротстве
#суд
#изменения
#минобороны рф
#мужчина
#меры
#операции
#сизо
#заявление
#контракт
В Подмосковье задержали собственницу сгоревшего здания во Фрязине
28 июня 2024, 11:30

Фото: iStock/Yingko

Собственница здания во Фрязине, где произошел пожар, задержана. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
Примечательно, что женщина получила здание в собственность при вступлении в наследство после смерти мужа. Однако в 2019 году умерший был признан судом банкротом, с 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн».

Собственница здания, её представитель и замгендиректора ООО «Исприн» получали прибыль от аренды, не обеспечив при этом пожарную безопасность и иные нормы. В настоящее время проводится допрос.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей в результате пожара в подмосковном Фрязино.

Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Официально известно о шестерых погибших.

Читайте также:

В московском аэропорту задержали бывшую преподавательницу университета за взятку

Бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Сергея Быхала обнаружили мертвым в его квартире

РЖД: в Коми полностью восстановлено движение на участке, где с рельсов сошел поезд
#пожар
#фрязино
#пострадавший
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В московском аэропорту задержали бывшую преподавательницу университета за взятку
Shot: в Москве задержана экс-педагог МГЮА за взятку
28 июня 2024, 10:38

Фото: iStock/megaflopp

В Москве задержали 43-летнюю бывшую преподавательницу Московского государственого юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) за взятку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 43-летнюю женщину задержали в аэропорту Домодедово. Ее подозревают в передаче взятки в особо крупном размере.

Примечательно, что уже некоторое время бывшая сотрудница учебного заведения находилась в федеральном розыске. Согласно информации источника, в отношении женщины возбуждены два уголовных дела, в рамках первого она заочно арестована.

Отмечается, что злоумышленница может получить до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Красноярске бывшего преподавателя Сибирского госуниверситета науки и технологий имени М. Ф. Решетнева приговорили к десяти годам колонии общего режима за взятки.

Читайте также:

Преподаватель вуза в Красноярске получил 10 лет колонии за взятки

Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Замначальника МЧС в Москве Зотова задержали за получение взятки
#домодедово
#женщины
#преподаватель
#взятка
#деньги
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Сергея Быхала обнаружили мертвым в его квартире
Mash: тело бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Быхала обнаружили в его квартире
28 июня 2024, 10:21

Фото: iStock/Soumen Hazra

Уточняется, что труп пролежал в квартире неделю. Его обнаружила внучка Быхала, которая приехала его навестить.

Когда девушка зашла в квартиру, то увидела лежащего на полу мужчину. По предварительным данным, у Быхала отказали почки.

74-летний бывший директор по связям с общественностью последний раз выходил на связь с семьей 14 июня. Несколько лет назад ему диагностировали рак почек.

Ранее сообщалось, что бывший баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет. Причина смерти спортсмена не разглашается.

Читайте также:

Бывший баскетболист Хряпа умер в возрасте 45 лет

Бразилия выдала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей

РЖД: в Коми полностью восстановлено движение на участке, где с рельсов сошел поезд
#труп
#рак
#девушка
#смерть
#компании
#болезнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РЖД: в Коми полностью восстановлено движение на участке, где с рельсов сошел поезд
28 июня 2024, 09:51

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Движение на участке железной дороги в Коми, где с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, восстановили. Об этом проинформировали РЖД в Telegram-канале.
Уточняется, что движение было открыто в пятницу, 28 июня, в 3:42 мск. Согласно информации РЖД, на месте происшествия возвели насыпь, а также уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки.

Отмечается, что путь был выровнен спецтехникой. В настоящее время движение поездов вводится в график.

Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.

Читайте также:

Специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения в Коми

Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург

В Коми спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе вагонов с рельсов
#ржд
#спасатели
#движение
#мчс
#поезда
#аварии
#специалисты
#график
#коми
#происшествия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бразилия выдала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей
МВД: Бразилия экстрадировала гражданку РФ по делу о мошенничестве на ₽67 млн
28 июня 2024, 01:36

Фото: istock / Igor Vershinsky

Россиянка Вероника Лебедева, которая является сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 миллионов рублей, экстрадирована из Бразилии в Российскую Федерацию. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС.
7 июня бразильские власти приняли запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Дениса Асфандьярова для привлечения его к уголовной ответственности по статьям УК РФ, связанным с пособничеством в мошенничестве в области предпринимательства.

По версии следствия, с начала 2017 года по январь 2018 года Асфандьяров, являясь коммерческим директором компании, совместно с соучастницей не выполнил обязательства по договору по поставке стройматериалов, что позволило им незаконно стать владельцами имущества двух строительных фирм — 29 квартир в Казани на общую сумму более 67 миллионов рублей.

В аэропорту Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую. Лебедева экстрадирована в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Бразилии.

Читайте также:

Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман

МЧС: на рынке в Подмосковье произошел пожар площадью 600 квадратных метров

Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург

#мвд
#ук
#компании
#ирина волк
#фсин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший баскетболист Хряпа умер в возрасте 45 лет
Скончался экс-игрок УНИКСа и брат баскетболиста Виктора Хряпы Николай
28 июня 2024, 00:21

Фото: istock / SergeyPankratov

Экс-баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщил Телеграм-канал саратовского «Автодора».
Причина смерти Николая не называется.

«Баскетбольный клуб «Автодор» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память», — сказано в сообщении.
Николай Хряпа — старший брат чемпиона Европы и бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в составе сборной РФ по баскетболу Виктора Хряпы. Николай Хряпа выступал за «Автодор» с 1998 по 2001 год.

Спортсмен играл за российские УНИКС и «Урал-Грейт», украинские «Киев», «Одессу» и «Будивельник». В составе «Одессы» баскетболист становился чемпионом Украины, вместе с УНИКСом - обладателем Кубка чемпионов Международной федерации баскетбола.

Братья являются уроженцами Киева. При этом Николай выступал за украинскую сборную, Виктор — за национальную команду России по баскетболу.

Ранее стало известно, что умер американский актер Билл Коббс. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман

МЧС: на рынке в Подмосковье произошел пожар площадью 600 квадратных метров

Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург

#клуб
#соболезнования
#автодор
#спортсмен
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Словакии поезд протаранил пассажирский автобус: погибли шесть человек
28 июня 2024, 00:07

Фото: istock / Vladimir Dyavhkov

В результате столкновения автобуса с поездом в Словакии погибли 6 человек. Об этом проинфрмиовали в центре скорой медицинской помощи государства.
До этого сообщалось о пяти погибших и по меньшей мере пяти раненых в результате столкновения поезда, который следовал из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии).

«Травмы, несовместимые с жизнью, получили шесть человек», — сказано в сообщении центра.
Согласно сведениям словацких информагентств, все погибшие являются пассажирами автобуса.

К месту аварии прибыл глава министерства внутренних дел Словакии.

МИД Венгрии сообщил, что в ДТП не пострадали граждане их страны, консульство не получало обращений о помощи. Венгерское посольство в Братиславе продолжает оставаться на связи с властями Словакии.

Читайте также:

Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман

МЧС: на рынке в Подмосковье произошел пожар площадью 600 квадратных метров

Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург

#дтп
#поезда
#погибшие
#аварии
#страны
#словакия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Герой, защищавший Махачкалу от боевиков, оказался тестем полицейского
RT: Житель Дагестана заменил убитого боевиками полицейского, взяв его оружие
27 июня 2024, 23:39

Фото: РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет

Дагестанец, защищавший Махачкалу от террористов, оказался тестем одного из полицейских. О человеке, фото которого опубликовала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, рассказал телеканал RT.
По данным издания, 63-летний Абакар Алиев раньше работал водителем в строительной компании. В день нападения террористов он взял в руки автомат, заменив убитого правоохранителя.

Как сообщил заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев, 23 июня Алиев с зятем жарили шашлыки, когда в 500 метрах от них раздалась стрельба.

Родственник мужчины — сотрудник ГАИ, у него было с собой удостоверение, по этой причине их пропустили через оцепление.

Абакару и его зятю удалось выжить, они вернулись домой после успешной операции по ликвидации боевиков. К сожалению, их родственник скончался в ужасных обстоятельствах — его заживо сожгли в автомобиле, подорванном радикалами.

Читайте также:

Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман

МЧС: на рынке в Подмосковье произошел пожар площадью 600 квадратных метров

Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург
#стрельба
#мвд
#гаи
#теракт
#дагестан
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман
27 июня 2024, 22:45

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Преступная группировка для совершения терактов в Республике Дагестан создана сыном бывшего главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова Османом. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского Верховного суда.
«... (сообщник боевиков — Прим. ред..) вступил в созданную Омаровым О.М. группу… После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», — говорится в судебном релизе про арест подельника, помогавшего террористам атаковать Дербент.

Также отмечено, что Осман Омаров требовал признания его безоговорочного лидерства другими членами банды и присягать ему для дальнейшего участия в преступлениях.

Теракт в Дагестане произошел в воскресенье, 23 июня. Бандиты атаковали храмы, синагоги и пост ДПС. Силовиками уничтожены пятеро радикалов, чьи личности установили.

Читайте также:

Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил информацию об обысках

Аналитик Федюкович раскрыла три главных причины роста цен на авиабилеты

Юрист Русяев объяснил, как наказать соседа за собачий лай
#россия
#дагестан
#теракт
#суд
#новости
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф