Бои под Красногоровкой и служба в штурмотряде: как Блиновский пытается спасти жену и закрыть долги льготами за СВО

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Отправившийся в зону проведения СВО супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской объявлен в уголовный розыск. В чем его подозревают и для чего он поехал на фронт расскажет редакция «Радио 1».
Блиновский объявлен в розыск
По информации портала «Shot», супруг блогера Елены Блиновской разыскивается по статье об уклонении от уплаты налогов. В соответствии с российским законодательством, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Информация о его нахождении в базе данных розыска МВД появилась минувшим утром.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что причиной объявления Блиновского в розыск стала его неявка к следователю. Адвокат разыскиваемого отказалась давать какие-либо комментарии журналистам.
Блиновского перевели в штурмовое подразделение
В настоящее время Алексей Блиновский проходит службу в зоне проведения СВО и участвует в боях под Красногоровкой. Об этом изданию РИА Новости сообщил сослуживец супруга «королевы марафонов». По словам собеседника издания, Блиновский с мая находится в составе штурмового подразделения пятой отдельной мотострелковой бригады.
Служба Блиновского в зоне СВО
Блиновский с позывным «Брикс» участвует в СВО с марта. Изначально он поступил на службу в Донецкий корпус и выполнял боевые задачи в составе подразделения радиоэлектронной борьбы. В июне распространилась информация о том, что Блиновский приезжал в Москву, чтобы решить имущественные вопросы. Однако адвокат Эльман Пашаев, который также находится на передовой, эти утверждения опровергал.
Прежде сообщалось, что в отношении Блиновского инициирована проверка по факту его пребывания в зоне СВО. Силовики выясняют, насколько законно супруг блогера заключил контракт с Минобороны РФ.
Поводом для проверки послужили заявления Блиновского о том, что военное ведомство пытается расторгнуть с ним контракт. По этому вопросу он даже обращался с просьбами о помощи к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Блиновская подала в суд на Федеральную налоговую службу
Блиновский ушел на СВО из-за бизнеса
Ряд телеграм-каналов прежде публиковал информацию о том, что Блиновский отправился в зону проведения СВО, чтобы сохранить бизнес. По данным неназванных источников порталов, муж «королевы марафонов» надеется получить льготы, положенные участникам военных действий и погасить кредиты и долги перед налоговой службой. Кроме того, Блиновский намерен попытаться освободить из СИЗО супругу.
«Поэтому и было принято решение пойти на СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить супругу из СИЗО», — говорится в сообщении Shot.
Дело Блиновских
Блогер Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 906 млн рублей. При этом размер задолженности продолжает стремительно расти из-за штрафов и пеней. Алексею Блиновскому предъявили аналогичные обвинения. Его признали соучастником в «отмывании денег».
Прежде Елена Блиновская находилась под домашним арестом, однако 23 декабря 2023 года устроила вечеринку, куда пригласила одного из свидетелей, с которым ей нельзя было общаться. После этого инцидента суд отправил фигурантку дела в СИЗО.
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Анастасия Хохлова