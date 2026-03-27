Блогер Илья Ремесло вышел из психбольницы
Блогер Илья Ремесло вышел из психбольницы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В больнице имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, куда 42-летнего юриста Ремесло поместили по требованию третьих лиц, он провёл неделю. Блогер не возражал против госпитализации.
Сначала Ремесло находился в отделении для пациентов с депрессивными психозами под наблюдением врачей, где его состояние тщательно оценивалось. Впоследствии его перевели в обычную палату. Уточняется, что самочувствие мужчины стабилизировалось.
Ранее Илья Ремесло занимался юридической деятельностью и часто выступал с обращениями о правонарушениях, а также критиковал оппозиционные организации.
